据 TechCrunch 报道，在 2023 年 6 月裁员 75 人后，皮克斯将在 2024 年面临更多裁员，因为母公司迪士尼的 Disney+ 流媒体服务仍难以实现盈利。

皮克斯的消息人士表示，此次裁员将是“大规模的，裁员幅度高达 20%”。报道称，这将使皮克斯的团队人数从 1300 人左右减少到 1000 人左右。

至于哪些员工可能会受到影响，消息人士指出，专门为 Disney+ 聘用的员工将会被裁。

对此，皮克斯向 TechCrunch 表示，这些估计数字“太高了”，并且受裁员影响的员工人数仍悬而未决。一些决定因素似乎是制作时间表、未来电影的人员配置等等。皮克斯还指出，裁员“不会迫在眉睫”，将于 2024 年底进行。

迪士尼自家的流媒体服务 Disney+ 仍在努力实现盈利，官方曾预计“在 2024 财年实现盈利”。作为迪士尼 2023 财年第四季度财报的一部分，CEO Bob Iger 表示，该公司终于准备好渡过“调整期”，其中包括约 75 亿美元的成本削减。

作为“战略调整”的一部分，迪士尼从 2023 年 3 月开始解雇了 7000 名员工，首批 75 名皮克斯员工也是其中的一部分。