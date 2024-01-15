本田并没有停止对新能源车的技术性探索。本田在 CES 2024 上宣布了将于 2026 年推出的全新全球 EV 系列“Honda 0 系列”，其中以 Saloon 和 Space-Hub 两款概念车型全球首发为代表。本田还首次推出了专门用于下一代电动汽车车型的新H标志。2026 年，本田将推出 Honda 的一款车型。 0系列基于北美的Saloon概念，随后在日本、亚洲、欧洲、非洲、中东和南美推出车型。

0 系列代表了本田“从零开始创造杰出项目，不受现有假设约束”的承诺。通过这一举措，该汽车制造商本质上是“回到本田作为汽车制造商的起点，从头开始创造电动汽车”。

与大多数概念车一样，本田在 CES 上展示的 Saloon EV 包含一些不会投入生产的功能。例如，本田承认鸥翼门和时髦的内饰对于量产车辆来说并不实用。然而，本田致力于使该车的量产版与 2026 年上市的 Saloon 概念车所展示的愿景非常相似。这款具有未来感的轿车是这家日本汽车制造商0 系列电动汽车系列中的第一款量产车，其开发重点是效率、参与度、宽敞性、自主性以及激进的设计。

这意味着本田准备采用大胆的设计语言，正如概念设计师 Toshinobu Minami 所说，Saloon 的量产版将“90% 保持这种外观”。

而 Space-Hub 则具有货车尺寸，但它也以其未来主义外观而脱颖而出。本田计划在其下一代电动汽车中使用由电机、逆变器和变速箱组成的电动车轴。电池应该相对较轻，并且可以在 10 到 15 分钟内快速充电 15% 到 80%。本田还努力将使用十年后电池容量和续航里程的损失限制在 10% 以下。

日本人在描述驱动系统时并没有更具体。然而，他们表示，他们并不是制造重型电动汽车，而是追求一种名为“薄、轻、智”的开发方法。因此，“本田0系列”的车型应具有“出色的功率转换效率和封装、轻质、高密度的电池组以及出色的空气动力学性能”。并且：他们应该提供“足够的航程和较轻的重量”。

由此得出的结论之一是降低车辆高度并使用“薄型电动汽车平台”来实现低地板高度和高空气动力性能。本田还计划将其车辆转变为“软件定义的移动产品”。本田表示，他们正在为下一代创造一个新的起点。“零”还代表车辆整个生命周期（包括公司的活动）“零环境影响”以及“零交通事故死亡”的目标。

本田电动车新“H”标志

现行的本田“H”标志有着悠久的历史，可以追溯到1981年。在推出下一代电动汽车时，本田设计了新的H标志，以表达该公司决心经历历史性的变革。转型以及不断追求新挑战和进步的能力。这种新的设计表达方式象征着两只伸出的手，代表了本田致力于扩大移动性的可能性并继续满足客户需求的承诺。新的H标志将应用于未来的本田电动汽车车型，包括本田0系列。

该系列中的和谐艺术设计模型将采用名为“共鸣的艺术”的全新设计理念，将环境、社会和用户和谐地结合在一起。这包括使用可持续材料和通过设计唤起情感。

ADAS 和自动驾驶功能的部署

Honda 0 系列将配备 ADAS（高级驾驶员辅助系统），该系统利用 Honda SENSING Elite 的技术，该系统于 2021 年在日本的 Honda Legend 上首次部署。

此外，在2020年代下半年，本田0系列车型将配备下一代AD（自动驾驶）功能，包括推出更实惠的EV车型，以更广泛地引入AD系统。

下一代AD系统基于本田“以人为本”的安全理念而开发。它将采用先进的人工智能、传感、识别和驾驶员监控技术，实现更加人性化、自然化和高精度的风险预测，从而为人们提供安全、放心使用的自动驾驶功能。这种先进的自动驾驶系统将扩展一些不干涉功能的应用，以便在高速公路和地面街道上使用。

Connected Technologies

Honda 正在为 Honda 0 系列车型开发原创操作系统。利用人工智能和驾驶员数据，车辆将了解用户的偏好以及驾驶时的行为和倾向，从而使车辆能够提出建议以增强拥有体验。此外，车辆还会提供周边信息，以及到达目的地“最后一公里”的额外路线指引，为用户到达和下车后提供帮助。随着车辆更好地理解用户行为，它将继续提供新的价值。使用车辆的人越多，拥有体验就越有价值，从而增加了“互联的乐趣”。

增强的空气动力学性能

本田将利用独特的电气化和性能技术为本田 0 系列车型提供运动驾驶体验。凭借多年的赛车运动经验，包括一级方程式赛车，这些车型将采用先进的空气动力学技术，将为电动汽车带来新的性能水平。

电池效率新水平基于数十年开发混合动力汽车和其他电气化产品的经验，本田专注于开发高效电动汽车。本田 0 系列车型将配备 e-Axles ，它将提供出色的动力和效率以及轻量化的包装。本田 0 系列车型将配备高密度电池，可提供充足的续航里程，同时最大限度地减小电池尺寸。