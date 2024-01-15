专注于皮肤领域新药研发的临床阶段生物医药公司特科罗生物科技（成都）有限公司（简称“特科罗”）宣布已于近期完成数千万人民币的Pre-B轮融资，本轮融资投资方为万物创投，所融资金将用于毛发项目的后续临床开发和湿疹皮炎项目中美双报的二期临床试验 （中美IIa临床）。

特科罗于2023年初完成了由成都生物城基金、成都高新新经济创投基金和广州海汇基金参与的A+轮融资，在一年内又获得万物创投注资，充分说明市场对特科罗研发项目的高度认可和青睐。

特科罗CEO王增全博士表示：“新药研发周期长，费用高。我首先要感谢万物创投对公司团队及药物管线的认可，并在经济大环境和资本市场相对低迷情况时对公司注资。很感谢公司团队的努力和股东们的大力支持”。

2023年，特科罗在研临床管线推进积极高效，取得多项在研管线里程碑式的进展。特科罗专注于皮肤病适应症未被满足的临床和市场需求，以原创、差异化、提升临床价值和药物安全性为主导，自主研发皮肤创新药产品。在研管线药物为全球首创“First-in-Class”或具行业最佳“Best-in-Class”潜力。其中针对脂溢性脱发（AGA）的TDM-105795和湿疹皮炎（AD）的TDM-180935在2024年将分别在美国进行二期a阶段临床和一期临床。

目前，湿疹皮炎（AD）TDM-180935软膏剂的一期临床已经结束。临床结果显示，TDM-180935软膏剂具有极佳的药物耐受性。不管是皮肤用药局部还是系统安全性方面都没有观察到与药物相关的毒副作用，没有系统性药物暴露或暴露极低，进一步显现出外用药物的安全性优势，可避免JAK抑制剂系统性暴露过高和药物持续长期使用可能导致的安全性风险。治疗雄激素型脱发的毛发项目TDM-105795酊剂二期a阶段临床研究已经基本结束，正在整理数据和揭盲，特科罗近期内将公布该临床结果。

王增全博士进一步表示，2024年特科罗将继续推进毛发和湿疹项目的进一步临床研究，并预期在2024年第三季度推进治疗中重度斑块状银屑病的TDM-181064前药片剂口服药的临床申请，获批后进入临床一期研究。特科罗临床前药物管线丰富，治疗红斑狼疮和瘢痕的新药研发也在稳步推进中。特科罗将继续在临床开发、产业化、商业化的进程中以开放、积极的模式寻求与优秀的基金公司和产业伙伴合作，为全球皮肤病患者带来更优质安全的临床治疗方案。

万物创投合伙人郑毅表示：“特科罗生物专注于脱发、皮炎等皮肤相关疾病的新药开发。首发管线针对市场潜力大、同时兼具临床治疗和医美双重属性的雄激素脱发适应症，该适应症多年来未有新产品在FDA获批上市，公司核心产品已经在美国进入关键的人体有效性验证临床阶段，在未来有望攻克这一难题，后续产品同样进入临床阶段。我们看好并支持王博士所带领的公司团队在皮肤适应症领域推进产品开发，造福更多患者。”