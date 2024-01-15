时间来到2024年的现在，尽管东南亚电商市场早已进入白热化阶段，这里却依然不乏试图入局的新秀。本次，我们将把目光转向一个相对小众的细分领域——潮玩&收藏品电商。

动点出海获悉，菲律宾社交电商平台Toki日前宣布，已经获得了一笔180万美元规模的Pre-seed轮融资。

据了解，本次融资由Kaya Founders和Foxmont Capital Partners联合领投，部分战略投资者参投。Toki在一份声明中表示，凭借新的资金，未来，平台将进一步扩大其藏品库存，并推出更多交易品类。

Toki于去年11月时推出，是一家供收藏爱好者购买运动鞋、球星卡、Funko公仔、乐高积木的电商平台。而作为Toki的一大特色，据透露，目前Toki为菲律宾唯一一家提供了直播拍卖的该领域平台。

在具体表现方面，根据Toki提供的数据，自推出以来，Tiko已在上述四大类别中展示了超7万件商品，招募卖家达100位，并已进行了近50场直播拍卖。

据Toki和GMO Research联合发布的一份研究显示，现阶段，东南亚收藏品市场价值达到了340亿美元。到2026年，这一数字预计将以7.2%的速度增长，并在2030年时有望达到540亿美元的市场规模（这份研究还指出，在东南亚、中国香港和中国台湾，有近一半的人口（46%）均为收藏人士）。