LG 在CES上推出了一些汽车相关产品，现在我们来看看 Alpha-able 移动概念。该概念被定位为“个性化数字洞穴”，围绕可变形、可探索和可放松的主题构建。首先，LG认为未来的内饰应该能够“在物理上进行改造以适应不同的情况或目的；变成一家吃饭的餐厅、一间工作的办公室，甚至是一个车轮上的电影院。”

为了实现这一目标，该概念配备了透明、灵活和可卷曲的显示器，具有多种外形尺寸。该公司还利用了家电技术，但他们没有详细说明。

在 Explorable 方面，LG 希望车辆能够“了解每次旅程的独特背景，考虑旅行目的地、旅行持续时间和其他变量，以实现更智能的旅程，并提供量身定制的内容推荐。” 该公司相信这可以通过人工智能来实现，因为语音助手可以提供更多相关的信息和选项。

对于那些想要放松的人来说，LG 设想车主可以坐在加热按摩座椅上，同时屏幕上显示平静的场景，例如“美丽的虚拟花园”。该公司甚至提到“人工智能咨询课程可以帮助他们度过一天”。

除了 Alpha-able 之外，LG 还推出了新的 Bon Voyage。它现在的大小相当于一辆小型露营车，长 12.4 英尺（3.8 米）、宽 6.6 英尺（2 米）、高 7.2 英尺（2.2 米）。

它被宣传为“定制的生活空间，旨在将家居生活质量延伸到大自然中”。因此，它具有一个大的上部隔间，可以配备一张床。该型号还可配备冰箱、净水器和电炉。

除了 Alpha-able 之外，LG 还推出了新的 Bon Voyage。它现在的大小相当于一辆小型露营车，长 12.4 英尺（3.8 米）、宽 6.6 英尺（2 米）、高 7.2 英尺（2.2 米）。

它被宣传为“定制的生活空间，旨在将家居生活质量延伸到大自然中”。因此，它具有一个大的上部隔间，可以配备一张床。该型号还可配备冰箱、净水器和电炉。