在过去的几年里，随着越来越多的人发现脱离电网生活的美好，休闲车的受欢迎程度一直在上升。顺应这一趋势，AC Future 推出了 eTH——由宾尼法利纳 (Pininfarina)设计的全电动概念车，其墙壁可扩展，可将其转变为豪华的起居区和移动工作空间。

AC Future eTH 代表“电力变压器之家”，这是描述电动汽车本质的好方法。四四方方的外观采用简洁而现代的风格，配有细长的 LED 灯和公共汽车式的温室。亮点是向外延伸的可移动侧墙和后墙，使内部面积扩大至 400 平方英尺（37 平方米）。这与欧洲小型公寓的大小大致相同，可以作为渴望冒险的家庭的第二个家，也可以作为数字游牧者的移动办公室。

室内看起来现代而豪华，舒适的客厅、厨房区、卧室和浴室配有可折叠和模块化的家具。此外，由于可伸缩方向盘和旋转座椅，仪表板可以转变为工作空间。

在设计AC Future eTH时，团队非常重视“可持续生活”。在这种情况下，屋顶上的可伸缩太阳能电池板可以产生 25 kWh 的“清洁”能源，在一个可能很大的电池组的帮助下，允许电动汽车脱离电网长达 7 天。同时，“大气水发生器”系统收集空气中的水分，每天可供应多达50升的洁净水。

该电动汽车配备了星链，这意味着乘员可以在世界各地几乎任何地方访问互联网以进行工作和娱乐。它还配备了在行驶时的“尖端”驾驶员辅助系统。不幸的是，该公司没有透露全电动动力系统的规格、续航里程以及 eTH 的尺寸。

AC Future 表示，其目标是打造未来的“可持续生活平台”，专为那些寻求短途冒险的人们而设计。目前尚不清楚该项目是否会投入生产，但它看起来更像是一项设计研究，旨在在今年的 CES 上抢尽风头。无论如何，房车的未来听起来令人兴奋。