动点出海获悉，东南亚农业科技初创公司DayaTani日前宣布已经成功获得了一笔230万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由KBI Investment和Ascent Venture Group联合领投，Northstar Ventures、BRI Ventures、Gentree Fund参投。

DayaTani成立于2023年，公司总部位于新加坡，但其主要服务市场却为印尼。据介绍，DayaTani专注于园艺和粮食作物，能够主要为农民群体提供融资、种植用品采购、农产品收购以及农学支持（如土壤、灌溉、农业疾病监测）等服务。

值得一提的是，就农学支持服务而言，近期，DayaTani也推出了其聊天机器人服务。基于该服务，用户可以在DayaTani的应用程序或者whatsApp中针对特定的农业问题进行提问，而后者将为其提供农作物状况的判断。此外，DayaTani也透露，公司目前也正同微软（新加坡）展开合作，从而开发适用于其他农业需求的聊天机器人。

在市场表现方面，根据DayaTani的官网信息，该公司已覆盖了超5万平米的研发农场以及4种农作物类型，为350多名农民提供了服务。

展望未来，DayaTani透露，计划在接下来的一年中在爪哇岛安装超100个物联网设备，以此创建一个气象站网络。届时，该网络将能为农民提供精确的、针对特定地点的、并且更相关的天气信息。