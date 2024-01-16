Google 近日发布内部公告，宣布重组负责 Pixel、Nest 和 Fitbit 硬件的设备与服务（Devices & Services）团队。

Google 当前的 Pixel、Nest 和 Fitbit 业务由三个不同团队推进，设计、硬件工程、软件、UI 等方面的工作也是独立开来。

Google 宣布在本次重组中，改用职能型组织模式，由专门的团队整合负责 Pixel、Nest 和 Fitbit 的硬件工程。因此，Google 所有硬件产品的这方面工作都将由一个人领导。

Fitbit 高管离职

作为此次重组的一部分，Fitbit 联合创始人詹姆斯·帕克（James Park）和埃里克·弗里德曼（Eric Friedman）以及其他 Fitbit 领导人将离开 Google。

Google 于 2021 年 1 月完成收购 Fitbit，帕克继续留任 Fitbit 副总裁兼总经理，并为 Google 发布了 Pixel Watch 和 Pixel Watch 2，最后一次露面是在去年 10 月份。

裁员 AR 团队，不再开发 AR 硬件

在这次重组中，Google 将在设备与服务部门裁员数百人，不过大部分裁员都发生在第一方增强现实（AR）硬件团队中。

这次裁员表明，Google 不再开发自己的增强现实硬件，而是完全致力于 OEM 合作模式。员工可以申请公司内部的空缺职位，Google 也将一如既往地提供支持。