起亚利用CES推出了一系列概念及其超越车辆平台 (PBV) 战略。随着这家汽车制造商与 Uber 签署了一份谅解备忘录，两家公司将在 PBV 的开发和部署方面进行合作，他们看起来已经像是赢家了。

交易条款尚未公布，但两家公司将共同努力确定“PBV 模型的最佳规格”。起亚接着表示，这些车辆可以拥有“让司机和网约车用户受益”的技术和服务。

虽然没有什么是一成不变的，但这家汽车制造商暗示了一个独特的后排乘客舱，配有专用的气候和音频控制装置以及交互式后座娱乐系统。这将使优步更具吸引力，因为它们就像乘坐头等舱而不是经济舱。

起亚接着表示，此次合作将创建概念验证、原型和道路行驶模型，“根据使用 Uber平台的司机的需求量身定制”。两家公司还将努力降低拥有成本。作为这项努力的一部分，起亚提出了电池即服务订阅的可能性，这将降低初始购买价格。

我们可能会更好地了解未来几年的预期，但起亚的 PBV 业务将于 2025 年推出 PV5。将有各种型号，包括高顶、货车、皮卡和机器人出租车版本。

除了宣布 PBV 合作伙伴关系外，两家公司还扩大了与 Kia Flex 的合作，该合作已在多个州生效。正如该汽车制造商所解释的那样，它为优步司机提供“全面的车辆套餐，包括电动汽车选项、保险和维护”。