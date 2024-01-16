微软为其 Copilot 助手推出了新的高级订阅服务——Copilot Pro，并将其适用范围扩展到更多设备和应用。

Copilot Pro 订阅每用户每月收费 20 美元，支持 Windows PC、Web、App 使用，而且“即将登陆手机”。

目前，Copilot 已经推出了 Android 和 iOS 版本，微软表示将于下个月推出适用于这两个平台的 Microsoft 365 应用。

Copilot Pro 付费用户还能够在 Windows PC、Mac 和 iPad 上体验到支持 Copilot 的 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 OneNote，前提是同时订阅 Microsoft 365 个人版或家庭版。

微软执行副总裁兼消费者首席营销官表示：“那些选择加入 Copilot Pro 的用户还将首批获得 OpenAI 最新模型，从今天开始，订阅用户也可以在高峰时段使用 GPT-4 Turbo 以获得更快的速度和性能。”

此外，Designer（以前称为 Bing Image Creator）的生图功能将更快，同时“每天增加至 100 次，并为用户带来更高的画质及更多图像格式”。

其它方面，Copilot Pro 还可以让用户仅仅“使用几个提示”创建一个针对特定主题的自定义 Copilot GPT，听起来似乎与 OpenAI 的自定义 GPT 类似。微软表示这些自定义 GPT 将支持针对旅行、烹饪和健身等领域进行定制，而且免费用户也可以随意使用。

除 Copilot Pro 之外，微软还为小型企业推出了 Copilot for Microsoft 365 服务，仅限 1-299 个名额，每月每人收费 30 美元，并取消了许多企业客户的 300 名额最低限额；且教职工现在也能够通过 Microsoft 365 访问 Copilot。