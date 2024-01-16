马斯克的社交媒体平台 X（原 Twitter）现已获得美国犹他州的货币传输许可证（money-transmitter license），目前美国已经有 15 个州批准 X 探索向用户提供支付功能。

根据全美多州许可系统与注册数据库（National Multistate Licensing System & Registry）的数据，犹他州已于当地时间 1 月 12 日批准这一项目。

路透社指出，进军支付领域可以帮助 X 平台实现数字广告以外的业务多元化。自从马斯克接手以来，X 平台的数字广告业务遭遇了严重挫折。

去年马斯克在 X 平台上公开支持一名用户的反犹言论之后，苹果、迪士尼等 100 多家金主宣布停止在 X 上投放广告，马斯克之前还因此在纽约时报 DealBook 峰会上用脏话公开吐槽了这些品牌商。

实际上，自 2022 年 10 月份收购 Twitter 以来，马斯克已经多次表示他想将这一平台打造成类似于中国人使用的微信那样的“万物应用”，不仅可以让用户聊天刷视频，还可以打车或向商家支付。

根据此前报道，X 公司于去年 6 月份在新罕布什尔州获得了第一张交易许可证，后续又陆续获得了宾夕法尼亚州、亚利桑那州、佐治亚州、马里兰州和密歇根州的批准，而马斯克预计 X 将会在今年年中获得美国所有州的批准。