日本汽车制造商 Nissan 在 2024 年东京汽车沙龙上推出了 Ariya NISMO，计划于今年春天在日本上市。

这款时尚且充满未来感的跨界SUV是NISMO的旗舰电动车型。它提供强大的加速能力、宽敞的升级驾驶室以及电动汽车特有的安静运行。

Ariya NISMO 以 Ariya e-4ORCE 为基础，采用动感的新一代 EV NISMO 设计，凭借其极其强大且平稳的加速、堪称典范的操控性和出色的空气动力学性能，让 Ariya NISMO 带来更大的信心和安心，而这一切均由 NISMO 独有的技术带来。调整。

电机的峰值输出提高了大约 10%，结合特殊的加速调节和可最大限度提高响应的独特 NISMO 驱动模式，产生了极其动态、平稳且易于控制的性能。产生的声音*1 让人想起电动方程式赛车，进一步增添了兴奋感。

NISMO对各底盘部件的特殊调校，结合e-4ORCE电驱动四轮控制技术以及安装在高刚性20英寸铝轮上的专用轮胎，产生了卓越的稳定性和转向能力，以及更好的循线性和增强性。高速转弯能力。

外观融合了 Ariya 的优质品质和 NISMO 的活力。空气动力学性能得到改善，得益于源自赛车的技术，这些技术可以减少阻力并在更高的速度下提供更大的下压力——这些因素对于电动汽车尤其重要。

与此同时，机舱内散发着优质的空气和高品质的功能，包括专门设计的 NISMO 座椅和装饰。