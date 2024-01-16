ROG 游戏手机 8 系列正式发布。该系列包含 ROG 8、ROG 8 PRO 两款机型，前者 12GB+256GB 售价 4799 元、16GB+256GB 售价 5299 元；后者 16GB+512GB 售价 5999 元、24GB+1TB 售价 7999 元。ROG 8 系列全系搭载了一块 6.78 英寸的三星 E6 AMOLED 柔性屏，配合新的机身设计，这块屏幕的屏占比提升至 94%。屏幕的刷新率达到了 165Hz，和当下市面上的主流 PC 电竞显示器保持一致。并且这块屏幕支持 LTPO 自适应刷新率调节，能够动态调整刷新率以节省功耗。屏幕拥有 1600nits 的全屏亮度和 2500nits 的峰值亮度，即使在室外等强光场景下，也可以看清屏幕中的内容。

影像方面，ROG 8 PRO 搭载了新的三摄系统，主摄像头采用 5000 万像素的索尼 IMX890 CMOS，它拥有 1/1.56 英寸大底和 f/1.9 的大光圈。副摄像头方面，新机分别搭载了 1300 万像素 120 ° 超广角摄像头，采用自由曲面镜头，支持实时畸变校正。另外它还配备了一颗 3200 万像素的长焦摄像头（ROG 8 配备微距镜头），搭载 OIS 光学防抖。

性能方面，ROG 8系列搭载第三代骁龙8移动平台。该移动平台采用了新的“1+5+2”架构，CPU主频达到3.3GHz，三级缓存容量也扩大到了12MB之多。集成的Adreno 750 GPU相比上代性能提升了25%、能效也上涨了25%。续航方面，ROG 8系列全系搭载5500mAh大容量电池，支持65W HyperCharge快充，并且首次搭载了15W的Qi 1.3无线充电功能。

新款笔记本搭载i9-14900HX处理器，拥有24核（8个性能核+16个能效核）+32线程，最高睿频频率可达5.8GHz。屏幕为四窄边Mini LED星云2.5K原画屏，带来超2000分区精细控光，1100nits超高峰值亮度，覆盖100%P3广色域，支持杜比视界、240Hz高刷新率。散热方面则采用冰川散热架构3.0，CPU和GPU覆盖双二代液金导热，拥有3绝尘风扇、7热管以及414片冰翼鳍片加持。存储方面，该系列笔记本最高可选64GB DDR5 5600MHz内存及2TB PCIe 4.0 SSD，还预留了内存插槽和M.2接口。

接口方面，该笔记本搭载2个Type-C接口（一个支持DP1.4和100W快充，一个支持雷电4）、2个USB 3.2 Gen2接口、1个耳机接口、1个HDMI 2.1接口以及1个网线接口。

售价方面，华硕ROG枪神8 Plus超竞版i9-14900HX+RTX4080+32GB+1TB售价为21999元，i9-14900HX+RTX4090+64GB+2TB售价为28999元。