Sensor Tower商店情报平台发布了2023年12月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

12月出海手游收入榜

随着版本更新、Fiore X-Suit和Winter Highness Set等活动的推出，《PUBG Mobile》在印度、美国等市场收入快速攀升，2023年12月海外收入环比增长27%，跃居收入榜冠军和增长榜亚军。截至2023年12月，该游戏在海外的总收入逼近45亿美元。

点点互动4X策略手游《Whiteout Survival》12月海外收入再度增长12%，跻身收入榜亚军。凭借冰雪末日题材和创新多元的玩法，《Whiteout Survival》从2023年2月问市以来，收入持续增长，排名从2月的500多名一路攀升至12月的第2名，成为2023年策略手游出海赛道的一匹黑马。

随着游戏版本更新和第11赛季Siren Song的推出，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》本期海外收入环比增长40%，排名升至收入榜第3名，问鼎本期出海手游收入增长榜冠军。

12月下旬，米哈游《崩坏：星穹铁道》推出1.6版本「庸与神的冠冕」，随着全新角色、场景、剧情和活动的陆续上线，《崩坏：星穹铁道》海外收入环比提升46%，跻身收入榜第5名和增长榜第4名。

12月出海手游收入增长榜

继11月登陆中国台港澳市场之后，Joy Net Games冒险闯关RPG新游《菇勇者传说》于12月下旬又在韩国市场上线，并延续中国台港澳市场的优异表现，上线首日登顶韩国iPhone手游下载榜，并连续多日位列韩国iPhone手游畅销榜榜首，12月海外收入达到11月的7倍之多，位列增长榜第3名。

随着广告投放的增加，FirstFun旗下混合休闲手游《Last War:Survival Game》12月广告曝光率跃居韩国市场AdMob、Facebook等平台之首，凭借玩家对末日生存题材的喜爱、超休闲融合策略多元玩法系统以及混合变现模式，该游戏海外市场内购收入激增近400%，同时入围收入榜第16名、下载榜第9名和增长榜第5名，在混合休闲手游出海热潮中脱颖而出。

随着新赛季和一系列活动的开启，灵犀互娱三国题材4X策略手游《三国志·战略版》在日本市场日流水急速攀升，12月海外收入环比增长近170%，跻身增长榜第6名。

12月上旬，青瓷游戏《新仙剑奇侠传之挥剑问情》登陆中国台港澳市场，凭借对经典IP仙剑奇侠传角色和剧情的还原，该游戏随即登顶中国台港澳地区Google Play手游下载榜，并首次入围增长榜第8名。

三七互娱放置RPG新游《小妖问道》分别于8月、10月和11月陆续上线中国台港澳、韩国、日本、欧美和东南亚市场，该游戏在美国和东南亚市场本月收入快速增长，带动手游海外收入提升55%，跻身增长榜第14名。

12月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》12月下载量环比提升10%，超过1000万次，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile跑酷手游《Subway Princess Runner》12月下载量依旧强劲，蝉联下载榜第2名。

沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》本月下载量增长20%，跃居下载榜第3名。

Mattel163 旗下纸牌手游《UNO!™》本月下载量环比增长22%，排名升至下载榜第4名。