斯柯达汽车宣布将基于人工智能的聊天机器人 ChatGPT 集成到其 Laura 语音助手中。这一重要举措将增强许多客户的车内体验，并有助于让日常生活变得更加轻松。

基于MEB GP和MQB EVO平台的斯柯达车型将受益于这一新功能。他们将能够访问庞大的人工智能数据库，并在驾驶时向他们读出内容。这项新功能由技术合作伙伴 Cerence Inc. 的 Cerence Chat Pro 提供支持，提供独特的汽车级 ChatGPT 集成。个人数据和车辆信息始终受到保护。

从 2024 年中期开始，新的聊天机器人将与最新一代的信息娱乐系统一起提供。它将应用于基于MEB GP和MQB EVO平台的以下车型：斯柯达Enyaq的精选版本、新一代斯柯达Superb和Kodiaq以及更新的斯柯达Octavia。在 Cerence Chat Pro 的支持下，ChatGPT 与 Laura 语音助手的集成引入了多种新功能，远远超出了以前的语音命令。

例如，劳拉Laura语音助手可用于控制信息娱乐、导航和空调以及回答一般知识问题。未来，人工智能将提供额外的信息来回答超出此范围的问题，作为其不断增长的能力的一部分。这在汽车旅途中非常有用：丰富对话、解决问题、以直观的语言进行交互、接收车辆特定信息等等——完全解放双手，为驾驶员和乘客提供更多安全。

对于驾驶员来说，操作仍然简单：通过“你好，劳拉Laura”或相应的方向盘按钮激活语音助手。如果斯柯达系统无法回答该请求，则会匿名转发给人工智能。ChatGPT 不会访问车辆数据或个人信息。所有交互在处理后都会立即删除，以确保最高标准的数据保护。这一新功能也将出现在大众汽车集团品牌的更多车型中。