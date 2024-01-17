根据最新解禁的媒体评论，苹果 Vision Pro 头显的一个“杀手锏”，可能会导致佩戴者颈椎疼痛。目前至少有 3 人报告反馈称，短时间佩戴该头显后感到不适甚至疼痛。

媒体评论普遍反馈头显过重

Engadget 的 Cherlynn Low 表示：

体验开始 15 分钟之后，我明显感受到 Vision Pro 头显的重量，再过 5 分钟，我的颈部感到明显疼痛 。

The Verge 的 Victoria Song 也感到不适。她表示：

在演示结束时，我开始感觉到头显的重量把我带回了现实世界，我眉头紧皱，全神贯注，开始感到轻微的头痛。当我摘下头显时，这种紧张感立刻消失了。

YouTuber 主播 Marques Brownlee 在第三次佩戴 Vision Pro 头显后，同样提及了佩戴重量。他表示：“ Vision Pro 的重量几乎让人难以承受，让新奇感大打折扣。”

他在 X 上写道：“最糟糕的是这东西真重。还有一些新的很酷的应用程序可以看看，但是太重了。”

苹果的解决方案

苹果公司为了解决 Vision Pro 的舒适性问题，为这款头显提供了两种不同的绑带。相关介绍如下：

第一种是去年 6 月在苹果全球开发者大会上亮相的 Solo Knit Band，看起来非常漂亮。它宽大的波纹表面让头显看起来像科幻电影中的道具。

第二种叫作 Dual Loop Band，就像大多数其他 VR 头显上使用的那种松紧带。

Erfon Elijah 在《The CultCast》节目中所说：“一个看起来像你来自未来，另一个看起来像你有睡眠呼吸暂停症。”