比亚迪智能车载无人机系统将首发搭载于仰望U8越野玩家版上。智能车载无人机系统由机库总成、无人机、飞行电池、遥感模块、遥控手柄及车载飞控APP组成。

其中，全球独一无二的车规级车载无人机机库支持自动换电、精准夹持、智能温控、防水防尘等功能。而车载无人机拥有高清、高帧率、低延时的特点，能够实现一键起飞、一键降落、智能换电、智能返航、一键大片、起飞即跟随等功能，为用户提供更加丝滑流畅的无人机拍摄体验。