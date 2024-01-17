比亚迪智能车载无人机系统将首发搭载于仰望U8越野玩家版上。智能车载无人机系统由机库总成、无人机、飞行电池、遥感模块、遥控手柄及车载飞控APP组成。
其中，全球独一无二的车规级车载无人机机库支持自动换电、精准夹持、智能温控、防水防尘等功能。而车载无人机拥有高清、高帧率、低延时的特点，能够实现一键起飞、一键降落、智能换电、智能返航、一键大片、起飞即跟随等功能，为用户提供更加丝滑流畅的无人机拍摄体验。
- 技术亮点：全球首发量产的车载无人机库、全栈自研车载无人机应用、专属定制飞行手柄、专属定制车载飞行器。
- 产品功能：包括一键起飞、智能跟随、一键大片、一键降落等实用便捷功能。
- 一键起飞：车辆静止状态，打开DJI App 点击一键起飞，系统会在机舱内依次完成点检、换电、开机、起飞等动作，对比消费级自主飞行，无需做以下动作：
- 无需将无人机从收纳包拿出
- 无需打开机臂、安装桨叶
- 无需开机、与遥控对频
- 无需选择合适地点起飞
- 智能跟随：起飞后，飞机会自动锁定车辆进入智能跟随；智能跟随中，无人机可实现自动全向避障，最大跟车速度可达50km/h，智能跟拍更安心。
- 一键大片：点击“一键大片”，无人机将自动调整跟飞高度，进行高难度运镜拍摄，包含八向、环绕等运镜能力。一键大片有冒险、轻盈、史诗3套运镜模板供用户自由选择，拍摄完成后将自动渲染成片。
- 一键降落：长按返舱，无人机将根据车辆最新地理位置返回机舱内，返舱后将根据无人机电池电量自动判断是否需要更换电池，以保证用户下一次飞行。