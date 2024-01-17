根据 Business Insider 拿到的一份内部备忘录，Google 将对广告销售团队裁员（至少）数百人。

Google 首席商务官菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）周二在一份备忘录中告诉员工：裁员是由于 Google 销售团队运作方式变化所致。

有现任和前任员工表示，由于越来越多的大客户不再需要 Google 资源，Google 正在将更多员工从大客户销售团队（LCS）转移到服务于更多的中等级别客户的 Google 客户解决方案团队（GCS）。此外，Google 还试图通过借助 AI 来使其产品（如 Performance Max）完成更多自动化流程。

辛德勒写道：“展望未来，GCS 将会成为我们通过动态分配最适合每个客户的方案来实现规模化增长的核心渠道，而 LCS 则将专注于为我们最大、最成熟的客户带来变革性增长。”

他补充说：“虽然我相信我们正在为我们的客户、合作伙伴以及最终为我们的业务做正确的事，但这对许多人来说将是非常艰难的，特别是对我们的 LCS 团队。”

Google 发言人克里斯·帕帕斯（Chris Pappas）表示：“每年我们都要经过一个严格的过程来调整团队结构，为我们的广告客户提供最佳服务。”

“我们将客户分配到合适的专业团队和销售渠道，以满足他们的服务需求。因此，作为这一过程的一部分，全球范围内有几百个职位被裁减，而受影响的员工可以申请加入其他团队内或 Google 其他部门的空缺职位。”

根据此前报道，Google 前几天刚刚对包括 Pixel、Fitbit 和 Nest 在内的多个团队进行了一轮裁员。据 Alphabet Workers Union 的一份声明，那一轮至少有 1000 名员工被裁。