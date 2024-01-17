此外，LG 打算利用酒店、购物中心、零售店、加油站和停车场等各种企业和设施的多样化电动汽车充电需求，以推动未来的增长。LG 在美国酒店电视和数字标牌领域的 B2B 经验提供了宝贵的见解，预计将有助于该公司在美国扩张电动汽车充电解决方案业务。

全球管理咨询公司罗兰贝格预计，到 2030 年，全球电动汽车充电市场将增长至 1860 亿美元。市场扩张受到多种因素的推动，包括旨在保护环境的法规的持续实施以及汽车电气化的不断进步。

LG电子在美国开设了第一家电动汽车充电器生产工厂。新工厂位于德克萨斯州沃思堡，占地 5,500 平方米，将专注于为北美市场提供充电器，预计年产能将达到超过 10,000 单位。

该工厂是 LG 在韩国以外的第一个电动汽车充电器生产基地，该公司去年在其附属公司 HiEV Charger 下开设了电动汽车充电器制造工厂。

LG 选择在德克萨斯州建立其美国电动汽车充电器生产工厂是出于多种战略原因，例如能够利用现有设施。该州还拥有完善的物流和运输网络，是汽车制造和金融等行业公司主要业务所在地。

LG 已开始在德克萨斯州工厂组装 11kW 充电器，并将在今年上半年开始生产 175kW 快速充电器。LG 还计划在 2024 年推出 350kW 超快速充电器，扩大其电动汽车充电器产品线，以满足客户的不同需求，特别是商业旅行和长途运输等领域的客户。

凭借其制造能力、质量控制和售后服务，该公司迅速赢得了可靠电动汽车充电器供应商的声誉。通过强调其差异化产品，包括控制和广告解决方案，LG 有信心电动汽车充电解决方案业务将在中长期内继续提高其市场地位。