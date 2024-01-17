欧卡智舶近期成功完成了B轮亿元级的融资，加速引领水面自动驾驶技术的研发与产业化，打造中国民用无人船独角兽企业，成为无人船赛道从技术、产品到商业化最头部的科创企业之一。此次融资由知名投资机构戈壁大湾区旗下管理的AEF大灣區創業基金、天善资本、西安财金等共同投资。

本次融资的成功将为欧卡智舶的持续发展注入强大的动力，欧卡智舶也跻身全球民用无人船行业第一序列，在技术、产品、市场应用、团队和资本等各方面位列行业头部。

本轮将用于技术研发、市场开拓、人才团队打造三方面，提升公司在水面自动驾驶技术的核心竞争力，拓展海内外市场渠道和提升品牌影响力，并吸引和培养行业顶尖人才，打造民用无人船独角兽企业，推动智能船舶产业链的加速发展。

欧卡智舶自成立以来，始终坚持“无人驾驶，让水域更美好”的愿景，致力于水面自动驾驶技术的研发，形成无人驾驶环保船、自动驾驶游船、智舶系统三大行业应用。

行业端为全球客户提供更安全、高效、智能、绿色的智慧水域运维和智慧滨水经济解决方案：智慧水域运维具体应用于水域保洁、蓝藻打捞、水质检测、水面巡检、数字河湖长等，为优化水面运维作业方式、提升水上作业安全、提高效率、降低运营成本等方面做出了重要贡献；智慧滨水经济具体应用于水域观光游览、水面接驳、滨水多样化商业等，为滨水经济消费升级提供核心能力。

产业链端通过将自动驾驶、物联网、大数据等前沿技术与传统船舶工业相结合，欧卡智舶成功开发出一系列具有自主航行、智能避障、远程操控、自主返航停泊等功能的标准化智能船舶系统，可为新行业应用水面自动驾驶技术提供标准化解决方案。

欧卡智舶自成立之初就将研发重心放在水面智能化与自主化技术，从自研的核心硬件模块、软件平台到水面自动驾驶算法，实现了水面场景的全方位感知、自主决策与路径规划、信号遮挡等不同工况下的精准自主定位以及复杂水况下的自适应控制。经过持续的研发和实验迭代，多项技术成熟度均处于同行业内的领先水平。

欧卡智舶目前已构建了水面自动驾驶数据引擎，形成了数据全流程高效闭环，已积累数据量数千万条，并发布了全球首个水面漂浮垃圾数据集和全球首个内河水面无人驾驶数据集，数据的闭环助力于水面智能化和自主化技术持续迭代。

根据不同行业的具体场景特点，欧卡智舶研发出功能模块化的两大系列六大产品，水环保行业打造四款2米至5米级的无人环保船，致力于水面智能维护；文旅行业打造两款智能游船，主要应用于景区湖泊观光游览、水上接驳、水面商业等多场景，推动水域经济智慧化升级。截至目前欧卡无人船产品已销售至近10个国家、50个城市的100片水域，场景涉及水库、河道、湖泊、近海等多水域类型，累计无监督航行里程数65w公里，位居行业头部。

欧卡智舶创始团队由来自清华大学、西北工业大学的硕博士组成，以及华为、大疆等行业人才组成，现有员工百余人，构成完善的无人船第一梯队人才。机器人教父李泽湘教授领衔的松山湖机器人基地、世界著名计算机科学家、图灵奖得主姚期智院士发起的交叉信息研究院、图灵创投、Hong Kong X、PLUGANDPLAY、青锐创投、中关村创投、中信建投、启迪之星创投等国内产学研顶级专家投资， 从技术到产品全产业链赋能，助力欧卡智舶提升了商业化的速度和效率，以能够更快地将创新技术转化为具有市场竞争力的产品和服务。