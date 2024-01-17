REE Automotive是一家汽车技术公司，也是全线控电动卡车和平台的提供商，已开始向客户交付其P7-C 电动底盘驾驶室，该驾驶室已获得联邦机动车辆安全标准 (FMVSS) 和环境保护局 (EPA) 认证，它是第一款获得完全线控车辆认证的车辆。

REE 是第一个对完全线控转向、线控制动和线控驱动车辆进行认证的公司。Powered by REE P7-C中型电动商用卡车已满足 FMVSS 要求并获得 EPA 批准。

REE 已开始通过其快速增长的授权经销商网络向客户交付第一批 P7-C 演示卡车，用于北美的多个车队评估。Pritchard EV 是美国领先的经销商，是第一家接收 P7-C 演示卡车用于与其大型车队客户进行路演的公司。其他 REE 授权经销商和领先车队预计将在未来几周内收到更多 P7-C 演示车型。

REE 专有的 REEcorner 和线控技术的优势可以实现：