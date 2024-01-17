REE Automotive是一家汽车技术公司，也是全线控电动卡车和平台的提供商，已开始向客户交付其P7-C 电动底盘驾驶室，该驾驶室已获得联邦机动车辆安全标准 (FMVSS) 和环境保护局 (EPA) 认证，它是第一款获得完全线控车辆认证的车辆。
REE 是第一个对完全线控转向、线控制动和线控驱动车辆进行认证的公司。Powered by REE P7-C中型电动商用卡车已满足 FMVSS 要求并获得 EPA 批准。
REE 已开始通过其快速增长的授权经销商网络向客户交付第一批 P7-C 演示卡车，用于北美的多个车队评估。Pritchard EV 是美国领先的经销商，是第一家接收 P7-C 演示卡车用于与其大型车队客户进行路演的公司。其他 REE 授权经销商和领先车队预计将在未来几周内收到更多 P7-C 演示车型。
REE 专有的 REEcorner 和线控技术的优势可以实现：
- 卓越的机动性和容积效率
- 通过硬件和软件冗余实现故障操作设计，增强安全性
- 低踏入高度和以驾驶员为中心的驾驶室改善了人体工程学
- 提高了维修保养方便性
- 更高效的维护和更低的备件库存管理
- 提高残值
- 面向未来、自动驾驶和 OTA 升级能力
- 模块化设计和快速上市
- 最佳能源效率