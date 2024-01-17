根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2023年12月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入36%。

以下为详细内容：

在圣诞和元旦长假的带动下，12月全球手游市场内购收入环比增长10%至66.7亿美元，成为2023年收入排名第2的月份，仅次于去年1月，榜单中多家手游厂商相应获得超过10%的环比增长。

Sensor Tower商店情报平台显示，2023年12月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入36%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

2023年12月，腾讯旗下《和平精英》、《英雄联盟手游》、《穿越火线》等多款经典手游收入大幅增长，加上《元梦之星》在12月中旬正式上线，使得腾讯移动游戏本期收入环比上涨13%，是全年收入最高的月份。

其中，《和平精英》在12月下旬相继推出新春主题版本“龙跃长城”、年末皮肤返场和新赛季等丰富内容，使得当月游戏收入环比增长23%。《英雄联盟手游》于12月3日推出水晶玫瑰皮肤，当天即登顶中国iPhone手游畅销榜榜首，刷新游戏上市以来的日流水纪录，12月收入环比增长57%。新游戏《元梦之星》上线至今，基本垄断中国iPhone手游下载榜榜首。

圣诞节期间，冰雪题材末日生存手游《寒霜启示录》(Whiteout Survival) 人气火爆，日流水和活跃用户均迎来新高，并成功跻身12月出海手游收入榜第2名。发行商点点互动月收入环比再度增长10%，稳居榜单第4名。

随着海绵宝宝联动第二弹在12月中旬开启，海彼游戏《Survivor!.io》(弹壳特攻队) 收入迎来又一波峰值，并带动发行商收入环比提升29%，排名前进2位至榜单第14名。

4399游戏分别于11月和12月在中国台港澳和韩国市场推出冒险闯关RPG手游《菇勇者传说》。凭借可爱的角色、幽默的设定和轻松的挂机玩法，该游戏在海外市场获得超过90%的正面评价（5星及4星），成为本期发行商旗下收入最高的手游产品。4399游戏在应用市场的收入提升近50%，重回榜单第20名。

凭借《Gossip Harbor®》(绯闻港口)、《Seaside Escape》(漫游小镇)等合并手游在海外市场的强劲表现，柠檬微趣12月收入环比增长21%，位列全球手游发行商收入排行榜第56名，中国发行商收入榜第21名。自去年3月以来，柠檬微趣已连续10个月收入保持高速增长，并在11月开始超越Metacore等西方厂商，成为合并手游赛道全球收入最高的发行商。

去年底登陆海外市场的末日题材手游 《Last War:Survival Game》12月收入环比激增389%，空降出海手游收入榜第16名，更凭一己之力将发行商FirstFun送入榜单第23名。我们在近期的分析报告中曾指出，尽管全球手游增长乏力，混合休闲手游收入在过去两年分别逆势增长60%和30%。通过融合系列休闲玩法承接更广泛的玩家群体，同时以策略手游核心玩法提升游戏深度，《Last War》的成功再次验证了混合休闲手游在当下全球手游市场的潜力。

榜单中，收入环比增长超过10%的厂商还有三七互娱、IM30、IGG、Tap4Fun、竞技世界和Mattel163。

紫龙游戏科幻题材战棋手游《钢岚》于12月初全平台公测，带动发行商收入环比增长74%。

《碧蓝航线》在12月14日开启丰富的限时促销活动，《命运-冠位指定》则在12月29日举办新年纪念活动，这些更新使得发行商哔哩哔哩12月收入环比增长72%。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是心动网络、智明星通、紫龙游戏、游酷盛世、哔哩哔哩、英雄游戏 和 益世界 共37家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

国内市场方面，除了腾讯旗下多款游戏获得大幅增长，本期表现强劲的还有《崩坏：星穹铁道》、《率土之滨》和《开心消消乐》。

《崩坏：星穹铁道》在12月27日推出1.6版本「庸与神的冠冕」。新角色和丰富的内容，使得游戏在中国iOS市场的收入近乎翻倍，重回榜单第6名。

《率土之滨》于12月22日推出冬至活动以及限定5星武将，当天游戏日流水达到全年第2峰值，月收入环比激增25%，回归榜单第15名。