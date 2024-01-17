新思科技和 Ansys 于 1 月 16 日宣布，双方已经就新思科技收购 Ansys 事宜达成了最终协议。

根据该协议条款，Ansys 股东每股 Ansys 股票将获得 197.00 美元现金和 0.3450 股新思科技普通股，按 2023 年 12 月 21 日新思科技普通股的收盘价计算，该收购总价值约为 350 亿美元。

官方表示，该交易预计将于 2025 年上半年完成，具体取决于 Ansys 股东的批准、监管批准以及其他惯例成交条件。

新思科技全球总裁兼首席执行官 Shelagh Glaser 表示，“面对日益增长的系统复杂性，人工智能、芯片需求激增和软件定义系统等主流趋势的发展需要更高的计算性能和效率。新思科技全球领先的EDA解决方案与Ansys先进的仿真分析技术强强结合，将让我们能够提供全面、强大和无缝集成的从芯片到系统的创新范式，帮助各行各业的技术研发团队实现开发能力的最大化。这也是我们与Ansys长达七年成功合作后顺理成章的下一步，我非常期待与Ajei以及优秀的Ansys团队紧密合作，持续为我们的合作伙伴、股东和员工带来更多价值。”

Ansys 总裁兼首席执行官 Ajei Gopal 表示，“50多年来，Ansys一直致力于协助客户突破想象力，设计、开发并交付最先进的产品。通过与新思科技强强联手，我们将以加倍的努力，推动客户的创新达到更高水平。这一具有变革性的联合将融合两家公司高度互补的能力，以满足当前开发者不断变化的需求，并为其提供对产品性能有前所未有的洞察力。Ansys公司拥有坚实的基础，第四季度的初步年度合同价值（ACV）预计将超过我们指导区间的上限。我相信在与新思科技合作的基础上，我们将为客户、合作伙伴和股东创造更大的价值。与新思科技合并将加速我们联合产品组合的开发，提供更高水平的技术创新，这将使Ansys的客户大大受益。我为Ansys员工每天为公司和客户的成功所做的努力感到骄傲，并期待合并后的公司取得更大的成就。”