概要：

日本 Autobacs在东京汽车沙龙上展示了五款定制电动汽车，庆祝其成立 50周年。对于以调音师为中心的活动来说，这并不奇怪，但其中一个模型是 Garaiya electromod，这款车迎来了新生，同时带来了先进的电气化选项。如此独特的造型和犀利的跑车外观，再加上电气化的加持，必然会吸引很多年轻人的目光。

特色：

对于那些不熟悉的人来说，ASL Garaiya是在 2002 年东京汽车沙龙上推出的，并计划于当年秋天投入生产。然而，命运介入，在 2005 年该项目被取消之前，只制造出了少量原型机。

快进近二十年，这款特殊原型机的日产 2.0 升四缸发动机已被电动动力系统取代。该车的清单并未透露太多细节，但表示这款轿跑车配备的电动机可输出 168 马力（125 千瓦/170 马力）和 206 磅英尺（280 牛米）的扭矩。

这比原来的发动机要小，据报道，原来的发动机额定功率为 201 马力（150 千瓦/204 马力）。尽管如此，该车型也毫不逊色，0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速仅需 5.2​​ 秒，最高时速为 99 英里/小时（160 公里/小时）。

奥德巴克斯没有透露太多关于这辆车的信息，但它有白色的油漆和对比鲜明的蓝色调。它们由 17 英寸的车轮连接，并采用普利司通 Potenza 轮胎包裹。该模型还具有可调节悬架以及剪刀门和巨大的后翼。

有趣的是，这并不是第一款 Garaiya电动车，因为大阪产业大学电动汽车项目为汽车配备了电动机，可产生 121 马力（90 千瓦/122 马力）和 177 磅英尺（240 牛米）的扭矩。这使得汽车的最高时速可达 112 英里/小时（180 公里/小时），一次充电可行驶超过 186 英里（300 公里）。

点评：

随着电动汽车的不断发展，消费群体将越来越年轻态。这个时候，就需要个性的车型出现。而对于车企来说，也要在这个不断变化的市场中做出个性的车型来，无论是新造还是对过往设计的改造，都值得探索。