根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。第四季度台式机和笔记本的总出货量增至6530万台。笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%；而台式机的出货量为1370万台，较上年略降1%。2023年全年，个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。

Canalys研究经理Himani Mukka表示：“对个人电脑行业而言，2023年是充满挑战的一年，但很多厂商仍保持韧劲，以期待市场前景的改善。2023年末的节日销量与去年相比表现较为强劲，证明了市场主要参与者的谨慎乐观态度。而且前几个季度的库存调整也为这一轮的出货提供助力。随着宏观经济状况持续改善，推迟了多个季度的企业和个人现将恢复个人电脑的支出。”

Canalys首席分析师Ishan Dutt说：“为了利用需求的增长，个人电脑行业现在将在端侧AI功能上下功夫，开发更有意义的创新。2024年将是此类设备的丰收年，OEM和芯片组供应商在消费电子展（CES）上发布一系列公告，为2024年更多产品的上市奠定基础。我们预计，2024年出货的个人电脑中，五分之一将具备AI功能，这些电脑将采用专用芯片组或模块（如NPU），来运行端侧AI 的负载。在此之后，采用率将迅速上升，特别是在商用领域。端侧AI在生产力、安全性和成本管理方面的优势，将成为企业采购新设备时的关键考虑因素。”

Canalys预测，到2027年，AI PC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域。

AI PC有望在2024年成为市场焦点，为此，Canalys发布一份特别报告，以帮助大家了解AI PC 将产生的影响。《AI PC的现状与未来》全面探讨了AI在个人电脑领域发展前景，包括定义和市场预测，同时深入探讨了AI PC市场当前趋势、未来机遇和潜在挑战。

2023年第四季度，联想在个人电脑市场排名中稳居榜首，出货量为1610万台，年增长率为3%。该厂商也是2023年全年出货量最大的厂商，达5910万台。惠普以同比增长6%稳居第二。其2023年的总出货量为5290万台，较2022年微降4%。戴尔在2023年第四季度和2023年全年排名中均保持第三位，第四季度出货990万台，全年出货4000万台。2023年第四季度，苹果全球出货量为660万台，实现9%的增长，位居第四。在全年排名中，苹果也是第四位，总销量达到2300万台，与2022年相比下降14%。第四季度，宏碁以12%的同比增长位居第五，其出货量为400万台。不过华硕夺得2023年全年排名的第五名，总计1600万台，与2022年相比下降21%。