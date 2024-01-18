根据 data.ai 发布的 2023 年 12 月海外新应用下载榜，本期共有 20 款新游戏应用，6 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是开放世界游戏 GTA: San Andreas，以及工具类应用 Celular Seguro BR。

Netflix 发布 GTA 三部曲

在玩家急不可耐等待 GTA 6 （侠盗猎车手 6）发售的时间里，Netflix 率先获得 Rockstar Games 授权于 12 月 14 日在 iOS App Store、Google Play 商店以及 Netflix 移动应用发布《GTA三部曲-最终版》（包括 GTA: San Andreas、GTA: Vice City 以及 GTA III）。相比之前在 PC 与主机端发布的版本，移动端《GTA三部曲-最终版》画质得到优化，并引起不少玩家的兴趣。截至 2023 年 12 月 31 日，三款游戏已在 iOS App Store 和 Google Play 平台合计获得 2100 万用户下载。尽管宣布进入游戏市场仅两年时间，流媒体巨头 Netflix 在 2023 年已成功推出 40 款游戏（包括 2 款自研产品）。这家娱乐巨头正在尝试通过引入游戏丰富订阅会员的体验，从而保证长期稳定的用户活跃与收入来源。值得一提的是，Netflix 不仅将利用自己的影视剧 IP 打造游戏产品（例如《鱿鱼游戏》），也正在持续引入其它知名游戏 IP（例如索尼克），以提高用户在流媒体平台的使用粘性。

本期另一款海外释出的大作为 DeNA 旗下的多人在线足球模拟手游 CAPTAIN TSUBASA: ACE（足球小将：ACE）。游戏自发行至今已获得超 260 万下载量，并在足球流行国印尼、巴西获得了最多的下载量。恐怖游戏 Ice Scream （恐怖冰淇淋）系列迎来终章 Ice Scream 8: Final Chapter。玩家将帮助主角团彻底逃离罗德的工厂，结束这场冰霜噩梦。游戏结合了动作与解谜玩法，并成为本期第 2 款下载量突破 1000 万的新发行手游。

其余排名详情请参考榜单图片。

技术革新催生相关应用

本期巴西政府推出的移动设备安全应用 Celular Seguro BR 成为下载量最高的海外新应用。该应用旨在通过设备所有人和信任人信息登记和报警系统减少移动设备失窃或被抢劫的危险性。圣诞节期间，一款专注节日社交的应用 Deco My Tree : X-mas Messages 快速积累人气，并获得超 300 万下载。应用允许用户将电子圣诞树分享给亲友，并通过互相装扮圣诞树、留下祝福语的方式传递节日喜悦。

由 AR、AI 等技术的兴起带来的新应用仍在源源不断的进入移动市场。两款增强现实辅助绘画工具 AR Drawing: Paint & Sketch 和 Ar Drawing: Trace to Sketch 均成功突破 100 万下载量，而继桌面与网页版本上线之后，Microsoft 于 12 月底发布的移动端 AI 聊天机器人 Copilot 下载量也在不到一周时间直逼百万。一切的一切都在反映，移动端市场将受到技术革新的深刻影响。

其余排名详情请参考榜单图片。

国内资讯

本期国内共有超 56 款新游上架 iOS App Store，其中下载量排名前三的游戏分别为元梦之星 、钢岚以及少女前线2：追放。早在 2023 年 9 月开启下载预约之后，腾讯天美工作室的社交吃鸡手游元梦之星就备受关注。游戏在 12 月 15 日正式上线，便持续霸占国内 iOS App Store 下载榜第一的位置。截至 2023 年 12 月，游戏在 App Store 已累计获得超 330 万用户下载，并在快速追赶网易旗下另一款社交吃鸡游戏蛋仔派对。由紫龙游戏发行的钢岚是一款科幻机甲风格的战棋RPG手游，游戏由开发过知名手游梦幻模拟战和天地劫的 BlackJack Studio 团队研发，发行首日便突破 34 万下载，热度可见一斑。另一款由散爆网络发行的战棋RPG手游少女前线2：追放同样表现不俗，美术表现与剧情较前作均充满惊喜。游戏首月下载量已逾 115 万。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为超进化物语2（团队战斗RPG）、雷电：觉醒（射击）、锦绣江湖（放置RPG）、我自为道：《红玄传》（放置RPG）、我要回村当老板（农场模拟）、皮卡堂之梦想起源（模拟）以及火线精英2（射击）。

应用方面，本期共 18 款应用上架 iOS App Store，下载量前三依次为 全民解压馆（娱乐）、Deco My Tree（娱乐）以及 Uni TV Remote（居家生活）。娱乐社交领域依旧是热门市场，ByteDance 在本期推出全新社交分享网络应用有柿，专注生活分享社区打造，深入渗透细分市场，截至 2023 年 12 月 31 日，App Store 下载量已接近 20 万。