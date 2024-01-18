保时捷正在对全电动 Macan 原型机进行严格而艰苦的测试计划，为这款成功的 SUV 即将进行的全球首发做好准备。该车辆是全新开发的。保时捷的工程师在开发和测试过程中不遗余力。

推出十年后，Macan正处于第二代车型的风口浪尖，现在是全电动车型。作为首款基于全新高级电动平台 (PPE) 打造的保时捷车型，这款 SUV 是一个全新的开发成果。确保所有组件和系统完美协调的测试过程因此非常细致。保时捷非常重视伪装原型的实际测试。与此同时，虚拟世界和风洞中的模拟越来越精确，发挥着越来越大的作用。当新款保时捷不仅更具运动感，而且更加高效时，这一点尤其正确。

车身底部也有可变元件。即使在后轴区域，车辆地板也像赛车一样平坦且封闭。整流罩非常灵活，还能确保反弹时的低空气阻力——这是一种创新的解决方案，与流线型、基本封闭的车轮和空气动力学优化的轮胎轮廓相结合。在乡村道路上正常行驶时，Macan 会自动呈现理想的流线型。后扰流板移至环保位置，风门关闭，底盘高度降低。在这种情况下，Wiegand 和他的团队测得阻力系数为 0.25（之前为 0.35）。所有这些使新款 Macan 成为最具空气动力学性能的 SUV 之一 – 对效率产生重大影响。根据 WLTP，所有型号的续航里程将超过 500 公里（310 英里）。

新款 Macan 的电动机从车身底部的锂离子电池获取能量，总容量为 100 kWh，其中可主动使用的电量高达 95 kWh。新款 Macan 中的 PPE 800 伏架构可实现高性能快速充电，作为开发过程的一部分，该技术正在全球范围内进行测试。

保时捷在前轴和后轴上独家使用了最新一代的永磁 PSM 电机。它们提供超过 450 kW 的超增压功率，具有出色的效率并实现功率输出的最佳再现性。电子控制的保时捷牵引力管理系统通过顶级车型的起步控制系统几乎实时地管理超过 1,000 Nm 的扭矩分配。为了提供 Macan 闻名的高性能和舒适性之间的广泛范围，工程师们部署了保时捷主动悬架管理系统，该系统采用双气门阻尼器技术、空气悬架、后桥横向锁，并且首次将后桥- 转向轴转向，转向角可达五度。