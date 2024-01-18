StoreDot 推出了突破性概念，通过其新的 I-BEAM XFC 概念将极快充电 (XFC) 功能从电池提升到车辆级别，这是一种创新的电池到电池组 (CTP) 设计，将加速 XFC 集成到汽车中电动汽车。

I-BEAM XFC 的核心是 StoreDot 专有的 100in5 电池技术，只需 5 分钟即可充电 100 英里或 160 公里。StoreDot 的 100 英寸 5 电极被组装到其新型 I-BEAM XFC 电池中，该电池旨在直接集成到电池组中。

虽然标准电池组架构旨在提高续航里程和能量密度，但 StoreDot 还通过其 I-BEAM XFC 概念专注于极快充电。它克服了在车辆层面嵌入 XFC 功能的复杂性和成本挑战，使电动汽车充电速度更快。

与传统冷却系统不同，I-BEAM XFC 专利结构冷却概念嵌入到每个电池的结构中，提供增强的热管理。这可以防止局部热点并保持整个电池组的温度均匀，使其能够以最小的系统开销接受快速充电所需的超高电流。

尽管仍处于概念阶段，StoreDot 已经围绕 I-BEAM XFC 的独特架构获得了多项专利。该公司认为这一突破性设计是大规模释放 XFC 技术全部潜力的关键。

今年StoreDot将继续其快速商业化之路。该公司最近宣布，正在为具有里程碑意义的 2024 年做准备，其中包括计划展示世界上第一辆配备 XFC 技术的电动汽车、向 OEM 供应棱柱形 B 样品以及扩大在美国的业务。