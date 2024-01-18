据传播机构Uniquecorn Strategies和市场调研公司The Fourth Wall日前联合发布的一份调查报告显示，现阶段，菲律宾初创企业的创始人对2024年的融资环境表示出了悲观态度，并将公司重心转向盈利能力方面。

在这项名为《2024年菲律宾初创企业创始人展望》的报告中，基于调查结果，两家机构表示，菲律宾创始人正面临着悲观的融资环境，其融资机会的平均乐观前景得分仅为2.65分（满分5分，下同）。

有观点指出，这种不乐观的情绪在很大程度上是由于菲律宾初创企业23年融资规模所呈现出的40%同比下跌所致。而作为该地区的整体背景，此前，另一份报告指出，东南亚科技初创公司23年融资总额同比下降65%。

回到本次报告。根据报告，除了对融资环境的担忧，受访创始人对其公司在今年的估值表现也表达出了不乐观的态度——对自身初创公司的平均估值评估得分也同样只有2.65 分，而这一预期低于其在23年的估值。

报告称，基于上述观点，75%的创始人开始把目光着重放在盈利能力而非增长之上，从而减少对投资者资金的依赖。报告表示，在接下来的一年中，70%的企业会将盈利能力视为首要任务，并且有55%的企业正在把改善客户体验和产品开发也被提上议程。

值得一提的是，55%的创始人表示他们没有看到任何有利的当地政府政策，而这意味着这些创始人们对菲律宾政府在支持初创企业生态系统方面所起的作用传达出了负面看法。而从这一点出发，当被问及菲律宾政府可以采取哪些措施来改善融资环境时，70%的创始人建议增加其应当对数字基础设施的投资。并且他们也进一步指出，除了盈利，在24年中，如何融资和招聘人才也是其公司的另外两大关注问题方向。

不过，尽管菲律宾初创生态目前充满挑战，这里也依然有乐观态度——55%的创始人预计其初创企业将在未来一到两年内实现盈利。同时，20%的受访者透露他们已经实现了这一目标。

而谈及未来发展，大多数菲律宾初创企业创始人都表示正在将目光投向国际扩张，其中有60%的受访者着重将其他东南亚邻国视为新的地域市场方向。

最后，Uniquecorn Strategies方面人士也总结称，虽然菲律宾初创公司当前在资金和估值方面面临着不言而喻的挑战，但其创始人对盈利能力和扩张动作的关注表明，他们在应对当前复杂的经济环境方面也正积极主动应对。该人士强调，现阶段，菲律宾创投界的总体基调是“谨慎务实”，并且随着2024年的到来，“菲律宾初创企业生态系统也将展示出如何在当下压力与长期战略目标之间进行权衡取舍的势头。”