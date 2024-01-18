在新的科技时代，一辆好的车，多样化的智能显然必不可少，而仰望甚至是新时代消费者对于智能科技的渴望，因此准备了足够多的智能化科技加身，来满足用户的需求。要打造好的产品，极佳的架构要先行。因此，比亚迪带来了仰望架构，涵盖六大核心技术：易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助。

我们从以下几个方面来了解下仰望的整个智能特性，可以形成一个全面的认知：

一、无人机加持丰富玩法。比亚迪集团携手大疆打造的智能车载无人机系统不仅做到了行业首个量产，将首发搭载于仰望U8越野玩家版上。并且能够与车辆进行高度协同，为用户解锁惊喜场景、记录出行时刻的方式带来更多可能。智能车载无人机系统由机库总成、无人机、飞行电池、遥感模块、遥控手柄及车载飞控APP组成。

其中，独一无二的车规级车载无人机机库能够实现自动换电、精准夹持、智能温控、防水防尘，而独一无二的车载无人机则拥有高清、高帧率、低延时的特点，能够完成一键起飞、一键降落、智能换电、智能返航、一键大片、起飞即跟随等亮点功能，让用户随时享受丝滑流畅的无人机拍摄，探索丰富精彩的智能出行体验。显然这给年轻人也带来了更多社交玩法。

二、泊车功能相当到位。仰望U8自动泊车&遥控泊车通过整车传感探测车辆两侧障碍物、车位线及其他环境信息，并自动计算泊车轨迹。驾驶员在屏幕上选择车位后，系统将根据驾驶员意图，将车辆自动泊入目标位置或从车位中泊出。

此外，易四方泊车是在整车智能基础上，将易四方技术与智驾的泊车技术进行完美融合。能够在狭小空间内实现侧方车位绕轮旋转入库、垂直车位绕质心旋转入库，空间利用效率最优，解决车辆在狭窄车位的泊车安全和泊车效率问题，尽显原地掉头实用价值。

三、全场景智能语音让人印象深刻。在这个人工智能突飞猛进的时代里，有一个可以当帮手的语音助手很重要。仰望Link智能人机交互搭载了行业领先的大语言模型，意图识别更准确，轻松理解复杂场景，拥有了行业首个语音编辑复杂指令的能力。

支持自定义指令操作，满足用户语音的个性化需求。全车车控均可编入，并可联动地图、音乐等多个自研应用。听到召唤后，仰望语音助手能够在300毫秒内做出应答，支持全场景连续对话、全车全时免唤醒、四音区独立交互、跨屏控制、跨音区指令继承等。

四、易四方具备驱动、电源、制动和转向四大整车级冗余能力，其搭载的四电机可以完全对每个车轮的驱动力矩进行大小和方向的矢量控制，突破了现有的汽车动力架构，带来无限的想象和可能。

易四方概念车正是基于易四方分布式驱动打造而来，虽然它没有转向器，也没有传统制动装置，但通过驱动、制动、转向三合一技术，却实现了非常接近常规转向、制动的驾控体验。

转向冗余：通过方向盘转角识别驾驶员的转向意图，根据四电机差动扭矩与车辆转向特性模型，获得该转向特性下的四轮目标扭矩，通过电机扭矩和转速的精准控制，无需传统机械转向机构，实现与传统转向系统相近的转向效果。

制动冗余：易四方通过建立四轮独立驱动车辆运动学及轮胎力学模型，能够精准计算每个轮子与地面的最大摩擦力。通过精准的电机扭矩和转速控制，实现制动。

五、仰望刀片电池在上一代刀片电池的基础上进一步突破，电芯进一步升级，以适应易四方系统的超高充放电倍率需求。相较于上一代刀片电池，仰望刀片电池能够达到原先 220%的放电比功率。仰望刀片电池的能量密度提升了 8%，在不增加中央电池包体积的情况下，现有电池包可储存更多能量。

磷酸铁锂热稳定性和刀片结构设计，让刀片电池满足最严苛的针刺标准，打造了超级安全、超长寿命的动力电池。此外，双枪超充技术将在仰望纯电车型上标配应用，率先搭载业内最大功率的双枪超充系统，超充不挑桩，并且最高能支持 4C 双枪 500A 电流输入。同时，全新升级的隔热材料，与超大面积覆盖的上下冷板，为大倍率放电带来了全方位安全保障。

六、在智能驾驶辅助方面，仰望架构配备全球领先级的硬件，拥有38个整车智能感知元件，为未来智能驾驶升级提供顶级硬件预埋。同时，凭借比亚迪集团全球第一新能源汽车的销量，仰望拥有海量的道路场景数据，全面赋能每一代智驾算法，为用户打造极致安全的智能驾驶辅助。

七、当然，内饰乘坐舱的智能化也少不了。在视觉方面，仰望主打无边界多维显示，拥有70 寸 AR -HUD，曲面OLED瀑布屏支持实时3D 渲染，能为用户带来极致的视觉体验；触觉方面，仰望车型的智能随动座椅，可根据路况变化，主动调节座椅支撑，拥有极致的舒适体验；最后，嗅觉方面仰望拥有 10 种节气自然气息香氛，做到用气味即可感知季节变化。负氧森林级空气质量能够让您时刻拥有沐浴在森林秘境之中的体验。

点评：当然，仰望具备的这些智能特性，一时半会用户无法全部感知，好在仰望已经在全国多个城市建设了直营门店，包括上海外滩仰望体验展厅及北京、杭州、成都、长沙等地的仰望中心，用户可以在这些门店感受到上述智能科技带来的极致体验。这就让仰望的智能科技有了脚踏实地的展示和体验场所。

在新的市场环境中，打造好的产品是一个车企必须要去践行的。智能化是新消费时代下用户对车子做的要求，当然不能是一个层面，要达到多个立面，才能让用户认同。比亚迪提出的智能化架构——“璇玑架构”，由一脑、两端、三网、四链组成，形成了以大脑为核心，联动神经网络的完全体也是对于市场和用户的承诺。