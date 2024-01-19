据国新网消息，在国务院新闻办今日举行的 2023 年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，信息通信业加快发展。数字经济核心产业发展壮大，2023 年全年电信业务收入同比增长 6.2%，电子信息制造业筑底企稳，软件业量效齐升，互联网行业稳步恢复。

辛国斌还透露，我国网络基础设施不断夯实，累计建成 5G 基站 337.7 万个，网络服务能力持续升级，算力总规模全球第二，超每秒 2 万亿亿次浮点运算，融合应用全面深化，工业互联网实现 41 个工业大类全覆盖。

2023 年，全国行政村通 5G 比例超过 80%，2577 家老年人、残疾人常用网站 App 完成改造升级。全年共拦截骚扰电话 540 亿次，公开通报 1861 款违规 App，用户权益保障持续推进。

截至 2023 年底，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接入流量占比达 47%，根据研究机构测算，预计 2023 年 5G 直接带动经济总产出 1.86 万亿元，比 2022 年增长 29%。

据此前报道，工信部曾表示截至 2023 年 11 月末，5G 基站总数达 328.2 万个，占移动基站总数的 28.5%。也就是说，我国 2023 年 12 月新增 5G 基站数量为 9.5 万个。