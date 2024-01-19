奥迪在 2023 年交付了约 190 万辆汽车。超过 178,000 辆纯电动汽车的交付量比2022 年增加了 51%。高需求为充满挑战的转型年奠定了坚实的基础，转型的重点是电动汽车：下一个重要步骤将是奥迪 Q6 e-tron 于 2024 年第一季度末全球首发。

2023年，奥迪在全球所有地区的交付量均有所增加，且增速高于整体市场。尤其是纯电动车型需求的强劲增长，印证了公司一贯的电气化战略。

对电动车型的需求很高：2023 年，奥迪向客户交付了超过 178,000 辆全电动奥迪汽车（增长了 51%）。对奥迪 Q4 e-tron 的需求尤其强劲 （增长 112%）。奥迪将在2024年继续大力推动这一转型。奥迪Q6 e-tron 于今年第一季度末全球首发，也标志着专门开发的全新高级电动平台（PPE）的首次亮相对于电动模型。继奥迪 Q6 e-tron 之后，还将推出其他车型。

部分得益于供应状况的改善，奥迪去年能够更好地满足对其产品组合中车型不断增长的需求。除该品牌的纯电动车型外，奥迪Q5（33.2万辆）、奥迪A6（26.7万辆）和奥迪A4（23.7万辆）尤其受欢迎。

在欧洲，尽管市场环境充满挑战，但仍交付了约 748,000 辆汽车（增长 20%）。全电动车型增长最为强劲（+30%），其中奥迪 Q4 e-tron 处于领先地位（+68%）。

奥迪扩大了其在德国的强势地位，该品牌在本土市场的交付量增加了 17% 以上，达到超过 252,000 辆。纯电动车型的交付量增加了约 13%，达到 32,000 辆。

奥迪将美国视为一个具有巨大潜力的未来增长市场。2023 年的数据也证实了这一点。去年交付量约为 229,000 辆（增长 22%），是该品牌迄今为止销量最好的一年。全电动车型的需求尤其旺盛，交付量增加了 55% 左右，达到 25,000 辆。

奥迪还报告称，在重要市场中国的交付量有所增加：该公司向中国大陆和香港的客户总共交付了超过729,000辆汽车，比上一年增长了13%以上。

在全球所有其他市场，奥迪于 2023 年交付了约 190,000 辆汽车（增长 19%）。其中，阿根廷（增长 109%）、印度（增长 90%）、墨西哥（增长 32%）和澳大利亚（增长 29%） ），例如，增长强劲。