领克官方公布了领克 07 EM-P 的冬季测试伪装照，领克 07 是领克全新设计语言首款中型轿车，目前领克家族已经集齐了 01、02、03、05、06、08、09；而领克 04 此前也已经亮相，是一款喜德盛开发的全地形越野自行车。

07-EMP 预计将利用沃尔沃的 CMA Evo 平台作为其基础，该平台已成为其他几种插电式混合动力车的基础。值得注意的是，它与密切相关的领克08共享这个平台，领克08是该品牌去年推出的轿跑车风格跨界车。

虽然汽车制造商尚未正式披露 07 EM-P 的动力总成选项，但 08 款车型提供了三种动力总成选择。所有这些都以 1.5 升内燃机为中心，可产生 161 马力（120 kW/163 PS）。

以此为起点，其中两款车型均配备 215 马力（160 千瓦/218 马力）电动机，系统总输出功率为 375 马力（280 千瓦/381 马力）。这些型号之间的主要区别在于电池尺寸，入门级版本配备 21.2 kWh 电池，更高版本配备更大的 39.8 kWh 电池。

最后，第三种动力系统选项将 1.5 升发动机与两台电动机相结合，系统总输出功率为 585 马力（436 千瓦/593 马力）。它还配备了39.8千瓦时的电池组。

Lynk & Co 07 EM-P 预计将于下个月投入生产，随后不久将开始销售。