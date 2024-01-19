微软旗下搜索引擎 Bing 在整合 ChatGPT 和 DALL-E 3 等生成式 AI 工具后，用户参与度和使用率明显提高。

根据数据分析公司 StatCounter 的数据，微软的搜索引擎在 2023 年结束时仅占全球搜索市场的 3.4%，比整合 ChatGPT 前增长了不到 1 个百分点。

彭博社援引 SensorTower 移动应用数据，2023 年第 2 季度，微软 Bing 美国月活跃用户达到 310 万，同比增长了一倍多；此外美国用户在 Bing 上的投入时间攀升了 84%。而到 2023 年年底，Bing 在美国的月活跃用户已经稳步增加至 440 万。

为了巩固这一势头，微软一直在为必应添加更多的人工智能工具。10 月份，该公司集成了 OpenAI 最新版本的图像生成模型 DALL-E 3。

尽管取得了这些积极进展，Google 仍然是搜索引擎市场无可争议的领导者，占据着 90% 以上的市场份额。

专家们承认生成式人工智能在搜索领域具有变革潜力，不过在可以预见的未来，无法撼动 Google 在搜索引擎的地位。

微软曾在 2023 年 2 月表示，Bing 在搜索广告市场占比每提高 1 个百分点，可以带来 20 亿美元的收入。