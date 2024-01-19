三星日前确认，将在 2024 年内将“Galaxy AI”部署到约 1 亿台 Galaxy 移动设备上。

这一消息是在 1 月 17 日美国旧金山举行的“Samsung Galaxy Unpack 2024（开启 AI 手机新时代）”发布会后，三星电子 MX（移动体验）部门负责人 Roh Tae-moon 召开的国内媒体会上宣布的。

Roh Tae-moon 表示，Galaxy S24 系列的 Galaxy AI 将“混合式 AI”推向新的高度，该技术根据需要灵活调配设备端和云端的人工智能技术。他强调，三星计划在 2024 年将 Galaxy AI 部署于约 1 亿台移动设备，并通过提供 Galaxy AI 助力全球移动 AI 的普及。

据悉，“Galaxy AI”不仅涵盖了三星自主研发的 AI 技术，还基于开放合作精神，与业界领袖合作引入的各种 AI 技术，为用户提供量身定制的全面移动 AI 体验。

三星电子率先将“Galaxy AI”应用于最新发布的 S24 系列，并计划在今年内通过软件升级，将“Galaxy AI”扩展到部分现有产品。

Roh Tae-moon 当天还信心满满地表示，三星电子的 Galaxy AI 将引领“AI 手机时代”。他表示，手机将成为 AI 最重要的触点，移动 AI 将持续提升用户体验，带来更强的实用性。作为拥有超过 10 亿移动用户的行业领导者，三星电子将携手各方合作伙伴，通过 Galaxy AI，引领移动 AI 市场。