万众期待的第三代名爵3将于2月26日在2024年日内瓦国际车展上首次亮相。MG 的欧洲和澳大利亚分公司在其社交媒体账户上证实了这一消息，并透露了这款经济实惠的超迷你车的预告图。

虽然这是MG首次向我们展示即将推出的车型，但由于泄露的照片和专利图纸，我们已经熟悉了它的造型。不出所料，这款掀背车的外观就像是名爵5和名爵7轿车的缩小版，采用了上汽自主品牌的最新造型语言。

前端有一个锋利的鼻子和咄咄逼人的前灯。大型保险杠进气口弥补了格栅的不足，两侧是空气动力翼。轮廓比以前更加精雕细琢，弯曲的字符线条。车尾有一对水平安装的尾灯和运动型后保险杠。

名爵尚未向我们展示内饰照片，但大修后的驾驶室预计将包括所有现代化设施，使其与新竞争对手保持同步。据最新报道，MG3将配备自充电混合动力总成，包括1.5升汽油发动机、单电机和锂离子电池组。

即将上市的第二代 MG 3最初于 2011 年推出，并于 2018 年进行了改款。尽管它已经很老了，但由于它是澳大利亚最实惠的新车，该车型仍然是澳大利亚超迷你车市场的主导力量。尽管如此，名爵仍需要对其入门级产品进行全新设计，以使其保持相关性，直到纯电动时代出现。

2024款MG 3预计在日内瓦首发后不久将在欧洲、英国和亚太地区上市销售。可以肯定的是，该型号将像其前身一样保持具有竞争力的价格。