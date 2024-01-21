概要：

现代汽车欧洲公司使其最畅销的电动汽车显得更加运动。这将是第一款获得运动型 N Line 处理的现代电动汽车，进一步扩展了该品牌以客户为中心的理念，为想要转向全电动出行的驾驶员提供了广泛的选择。

分析：

Kona Electric N Line 展示了运动和动感的设计，保持了汽车令人印象深刻的性能和续航里程。既欣赏风格又注重可持续性，以及升级版全新 Kona提供的一流内部空间的客户现在可以进一步个性化现代最畅销的 SUV。

Kona Electric N Line 的主要特点包括独特的前后保险杠、时尚的侧裙以及一组专用的 19 英寸车轮，旨在强调该车型的运动外观。外部还饰有独特的 N Line 徽章，凸显了该车型的大胆外观。

车内，Kona Electric N Line 拥有带有 N Line 标志和红色对比缝线的运动座椅，营造出身临其境的动态驾驶环境。方向盘和仪表板上的额外红色细节增强了 N Line 独特的内饰美感。重点是在不影响舒适性和功能性的情况下提供迷人的驾驶体验。

特点：

内饰配置包括 N Line 和 N Line S

更具侵略性、运动感的前后设计

专用 EV N Line 前后保险杠

亮黑色后视镜

双色黑色车顶（可选）

专用N Line方向盘

N Line 独家金属踏板

黑色车顶内衬

专用19英寸合金轮毂，N Line独家设计

带红色撞色缝线的 N Line 专用座椅

提供两种座椅：N Line 布料座椅或 N Line S 座椅（生态 Alcantara 和皮革组合）

Alcantara 特殊版本，含有 57% 再生聚酯纤维

Kona Electric N Line 计划于 2024 年 2 月开始生产，预计将于 2024 年春季在欧洲上路。首发颜色为 Serenity White Pearl 和双色调 Abyss Black Pearl 车顶，为大胆而时尚的进入奠定了基础。全电动 SUV 细分市场。