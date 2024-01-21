路特斯首款四门纯电轿车EMEYA正式上市，中文名定为“繁花”，四款车型的售价区间为 66.8 万元-118 万元。EMEYA繁花运用路特斯的全800V EPA纯电高性能架构，搭载行业领先的永磁同步双电机及两速变速箱，零百加速仅需2.78秒，0-200km/h加速不到9秒，最高时速可达每小时256公里。

值得关注的是，EMEYA繁花还配备了路特斯智能驾驶系统，拥有34个感知硬件，包括4颗激光雷达，可实现高快路辅助和全场景泊车辅助。当晚，路特斯旗下首款纯电智能HYPER SUV Eletre惊喜“客串”，以无人驾驶的方式与EMEYA繁花联袂登台，展示智能驾驶“平行车手”功能。该功能将于今年3月正式“上车”，与“驾驭者”双向奔赴。

EMEYA源自哈萨尼亚阿拉伯语，寓意“繁花若梦”，象征自由与灵感、能量与梦想。

路特斯全球智能工厂是全球首家全工序采用3D数字孪生技术规划设计和建设的工厂，设计年产能15万辆，负责生产路特斯智能电动生活用车，可满足消费者“千人千面”的定制化需求。正在生产的纯电智能HYPER SUV Eletre填补了国内制造超高端智能电动汽车的空白，正向全球用户交付。

路特斯全球总部智造中心承接路特斯科技研发、运营、管理职能，将建成路特斯智能纯电动生活用车的供应链管理、全球营销及研发设计中心，促进更多汉产路特斯汽车销往全球。

价格方面：