继特斯拉之后，宝马也加入了人形机器人大军，将在其位于南卡罗来纳州斯巴坦堡的工厂进行试点应用。一家名为 Figure 的加州初创公司开发了这种名为 Figure 01 的人形机器人，并与宝马达成协议，将在汽车制造领域部署“通用人形机器人”。

虽然汽车制造早已自动化，但传统的工业机器人大多只能执行单一任务，比如搬运车门、焊接车身。Figure 的人形机器人则不同，他们能够胜任各种繁琐、危险的工作，解放人类工人的双手。Figure 公司创始人兼 CEO 布雷特·阿德科克表示，这项技术将提升生产效率，降低成本，并创造更安全、稳定的生产环境。

宝马和 Figure 将首先评估机器人融入现有流程的可行性，然后逐步将他们引进斯巴坦堡工厂，负责 X3、X4、X5、X6、X7 和 XM 系列 SUV 的生产。

身高 1.7 米的 Figure 01 机器人可以承重 20 公斤，满电续航 5 小时，步行速度 4.4 公里/小时。Figure 公司计划将这种机器人应用于仓储、物流和零售等多个领域。

特斯拉也在开发类似的机器人形机器人 Optimus，计划将其用于工厂的体力劳动。埃隆·马斯克甚至认为 Optimus 有一天可以成为私人管家，并表示特斯拉的机器人部门未来将超过汽车业务。

值得注意的是，自动化和电动汽车的兴起已经对汽车制造业的就业构成威胁，因为电动车结构更简单，所需人工更少。如果人形机器人变得足够智能、灵活，并且性价比高到足以大规模应用，汽车行业的人力资源可能会进一步萎缩。不过，Figure 公司在官网上表示，美国目前有 1000 万个职位空缺，他们认为机器人可以填补人们不愿做的工作。

不过，机器人全面接管复杂制造过程并非一蹴而就。Figure 的机器人目前刚刚学会了如何制作咖啡，而且还是使用最简单的 Keurig 咖啡机。但令人印象深刻的是，它仅仅通过观察人类操作 10 个小时就学会了这项技能。