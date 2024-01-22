据彭博社 Mark Gurman 报道，苹果即将重磅推出的混合现实头显 Vision Pro 面临着严峻的考验：缺乏部分关键应用的支持，开发者热情远低于预期。该设备成功与否很大程度上取决于第三方应用和服务，然而目前在这方面却存在诸多疑问。

Netflix、YouTube 和 Spotify 等流媒体巨头已经明确表示不会推出适用于 VisionOS 的软件，也不会让其 iPad 应用在 Vision Pro 上运行。Google 和 Meta 等 iOS 和 iPadOS 主力开发商似乎也无意立即拥抱新平台，这与以往大相径庭，以往新苹果平台一经推出，便会迎来众多开发商的热烈追捧，App Store 上迅速涌现大量新应用，而 Vision Pro 的情况可能截然不同。

分析人士认为，Vision Pro 发布时机敏感，恰逢苹果与开发者关系非常微妙的阶段。多年来，软件开发商一直对 App Store 的政策不满，尤其是苹果最近推出的允许开发者在应用外处理支付，但仍需缴纳高达 27% 佣金的新政策，更是引发众多批评。Spotify 更是痛斥这一政策，称“苹果已经证明，为了保护其在垄断的 App Store 下从开发商和消费者身上榨取的利润，他们无所不用其极。”

尽管苹果宣称 Vision Pro 发售时将可拥有 100 多万款应用可用，包括来自迪士尼、TikTok、亚马逊和派拉蒙等公司的软件，但其中大部分很可能是 iPad 版本的直接移植，而非专为 visionOS 设计的全新应用。事实上，苹果自身也没有尽全力支持新平台，该公司一些重要应用如播客、News、日历和提醒事项仍以 iPad 版本的形式呈现，没有经过重新设计。

Gurman 认为，开发者对 Vision Pro 的冷淡态度主要源于以下几点：

开发成本高昂，需要市场回报。部分开发者持观望态度，等待 Vision Pro 市场规模明朗后再决定是否投入精力开发新应用。

部分开发者对苹果的 App Store 政策、高额费用和审查制度心存不满，他们认为 Vision Pro 的成功依赖于酷炫的新应用，因此选择不为苹果推销其设备出力。

混合现实环境对应用的适配性提出了新的挑战，依赖眼球追踪和手势操作的交互方式与部分游戏及应用并不契合。此外，开发者对眼球追踪和运动感应功能的访问受限，进一步增加了适配难度。

苹果此前推出的 TV、Watch 和 iMessage 应用商店表现低迷，缺乏生机，让部分开发者对 Vision Pro 的前景持质疑态度。

Gurman 称，Vision Pro 是一款昂贵且销量相对较低的产品，短期内这种情况不会改变。据其了解，苹果在预售开始后的头一个小时内就售罄了首批 8 万台头显。即使按照今年预计出货 30 万到 40 万台的头显数量来计算，对开发商来说，这也是一个不算庞大的用户群，特别是考虑到苹果从付费应用和服务中抽成的部分。

部分独立开发者对苹果的态度消极，甚至希望 Vision Pro 失败。独立开发者 Aaron Vegh 在他的博客上表示，他不知道 Vision Pro 是否会成功，“但我可以说大声点吗？如果它失败了，那会多么棒！”

此外，赢得游戏玩家将是该平台面临的一大考验。而在这方面，Vision Pro 的创新交互界面反而成了劣势，其并不适合玩当下最受欢迎的 VR 游戏（如《刺客信条》和《Asgard’s Wrath 2》），这些游戏最适合使用专门的 VR 手柄玩。

虽然 Vision Pro 支持 PlayStation 和 Xbox 手柄，但许多已经为 VR 头显开发过游戏的开发者更青睐可定位的专门的 VR 手柄，而苹果则不接受这一想法。不过，也有不少 Apple Arcade 游戏将登陆该平台，包括 NBA 2K24。

喜欢触摸屏操作的开发人员也有抱怨，认为传统触屏应用难以直接移植到 Vision Pro 的交互模式，体验怪异且难以预测。

苹果此前应用商店的“鬼城”现状也让开发者心存疑虑。Apple Watch 虽然取得了商业成功，但其第三方软件生态却并不繁荣，Twitter、Uber、Slack 和 Facebook 等知名应用纷纷放弃该平台。

尽管形势严峻，仍有一些亮点值得期待。Slack 将重返苹果平台，推出适用于 Vision Pro 的应用；微软的 Office 365 以及 Zoom 和 Box 等公司的应用也将加入首发阵容。

值得一提的是，苹果为促进 Vision Pro 销售做足了准备。公司旗舰店将设立特殊的试戴区域，包括弧形长椅和地毯，模拟客厅环境，可让多位顾客同时体验。对于选择店内取货的用户，还可以当场重新进行面部扫描和光密封贴合度检测。

总之，Vision Pro 的前景并不明朗。虽然苹果为此做足了准备，但在关键的第三方应用和开发者方面仍存在诸多不确定性。最终，能否像 iPhone 和 iPad 一样取得成功，还需要拭目以待。