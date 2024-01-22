随着企业和消费者对人工智能（AI）应用兴趣的日益浓厚，对人工智能芯片的需求也在强势上涨。因担心人工智能芯片短缺，美国 AI 初创公司 OpenAI 正在讨论解决方案，促使以 OpenAI 为代表的 AI 研发企业开始考虑走上自己生产 AI 芯片的道路。

据多家外媒报道，OpenAI 希望成立一家芯片制造公司，因此 OpenAI CEO 萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正在说服更多潜在投资者加入这一计划。

韩国东亚日报称，阿尔特曼本周访问韩国首尔，期间可能同 SK 集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。还有猜测称，阿尔特曼可能会与三星电子讨论代工和 HBM 合作事宜。

此前还有消息称，阿尔特曼正洽谈一笔数十亿美元的投资，通过和全球领先的芯片制造商（暂未公布名称）合作，计划建立人工智能芯片生产国际网络。

不仅是 OpenAI，包括微软、亚马逊和 Google 在内的 IT 行业其它主要企业也在积极开发自己的人工智能芯片。

还有消息称，阿尔特曼正在与中东投资者和包括台积电在内的芯片制造商进行讨论，并计划合作成立一家新的芯片企业，双方讨论了资助这个新项目的可能性：这个项目旨在开发用于训练、构建 AI 模型的芯片，以及建立用于生产这些芯片的工厂。

此外，上述知情人士还称阿尔特曼正与台积电就合作生产芯片一事进行谈判，但台积电和 OpenAI 均拒绝置评。