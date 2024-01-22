根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年12月Scopely《Monopoly GO!》（大富翁 GO!）在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.19亿美元，首次成为全球手游畅销榜冠军。其中，77.2%的收入来自美国市场，新加坡市场的收入占3.4%，英国市场占2.7%。为庆祝圣诞节，游戏推出了‘Santa’s Sprint’和‘Mistletoe Tournament’等精彩活动。‘Santa’s Sprint’于12月24日上线，使游戏单日流水达到1040万美元，创下自发布以来的最高收入纪录。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《王者荣耀》以2.03亿美元的收入位列榜单第2名。12月8日，该游戏发布了“星元宝藏”活动，包含曜星传说云鹰彻晓和3款史诗皮肤限时返场，并连续15天登顶中国iPhone手游畅销榜。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.83亿美元的收入位列榜单第3名。其中，58.8%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占7.7%，印度市场占6.8%。12月22日，该游戏推出了“炎氏战神”和“暖冬惊喜好礼”两个新活动，迎来本期单日流水高峰并使12月成为游戏去年收入第二高的月份。

收入榜前五另外两款游戏为《Roblox》和Dream Games《Royal Match》。

2023年12月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费近67亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了20亿美元，占全球总收入的29.8%。中国iOS市场排名第2，占18.2%；日本市场排名第3，占15.2%。

12月，米哈游旗下两款游戏表现强劲。12月20日，《原神》迎来备受期待的4.3版本，引入全新角色娜维娅和新任务，当天荣登中国iPhone手游畅销榜。紧随其后，《崩坏：星穹铁道》于12月27日发布1.6版本，引入「阮•梅」等新角色，以及精彩活动和内容更新，重回12月全球手游收入榜和增长榜。

近期推出的两款新游，腾讯《元梦之星》和 Garena 《Black Clover M》，在首发月均取得瞩目的成绩。得益于腾讯研发经验，加上与《王者荣耀》联动，《元梦之星》在发布当天就冲进中国iPhone手游畅销榜前3名。Garena 于11月下旬推出同名漫画改编手游《Black Clover M》，凭借其精美的美术设计和流畅的战斗机制，进入12月收入增长榜第8名。