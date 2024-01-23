苹果今日向 iPhone 用户推送了 iOS 17.3 更新，主要加入了被盗设备保护，并修补了高危安全漏洞。

本次更新完整说明如下：

被盗设备保护

被盗设备保护功能通过要求使用 Face ID 或 Touch ID（无密码后备）来执行某些操作，从而提高了 iPhone 和 Apple ID 的安全性。

安全延迟要求使用 Face ID 或 Touch ID，等待一小时，然后再进行一次成功的生物识别验证，才能执行更改设备密码或 Apple ID 密码等敏感操作。

锁定屏幕

为庆祝黑人历史月，全新统一壁纸向黑人历史和文化致敬

音乐

协作播放列表允许你邀请朋友加入你的播放列表，每个人都可以添加、重新排序和删除歌曲

可为协作播放列表中的任何歌曲添加表情符号反应

此更新还包括以下改进：

支持 AirPlay 酒店播放功能，可让你在特定酒店的房间里直接将内容串流到电视上

设置 “中的”AppleCare 和保修 ” 可显示使用 Apple ID 登录的所有设备的保修范围

崩溃检测优化（所有 iPhone 14 和 iPhone 15 机型）

苹果还敦促用户尽快更新至 iOS 17.3 正式版更新，新版本修复了 15 个高危安全漏洞，许多漏洞可能导致用户数据被第三方应用程序访问。

其中一个漏洞存在于“Mail Search”，第三方应用程序可以访问用户信息；另一个漏洞存在于 Safari 浏览器，可以在设置中显示用户的私人浏览活动。