虽然今年整体全球智能手机市场预计将出现下滑，但高端智能手机市场（批发价≥600美元）的销量预计将在2023年同比增长6%，创下新的纪录。

苹果仍然是高端市场的绝对领导者，但与2022年相比，今年其市场份额有所下降。

中国、印度、中东和非洲以及拉丁美洲预计将在2023年创下高端市场销售新纪录，其中印度是全球增长最快的的高端市场。

根据Counterpoint Research的手机销量月度报告，全球高端智能手机（批发价≥600美元）市场的销售额预计将在2023年同比增长6%，创下新的纪录，这与今年整体全球智能手机市场预计出现的下滑形成对比。高端市场预计将占2023年全球智能手机市场销量近四分之一，收入占60%。在过去几年中，高端市场已经成为原本疲软的市场中的一个增长点。

全球高端智能手机（批发价≥600美元）市场的销量占比

高级分析师Varun Mishra在谈到高端市场增长时表示：“智能手机市场的消费者购买模式发生了转变。考虑到智能手机在用户生活中的重要性，消费者愿意花更多钱购买高质量的设备，以便延长使用寿命。拥有最新旗舰机型也已成为许多消费者，尤其是直接从中端市场跳到高端市场的消费者的一种身份象征。此外，由于促销季节和多种付款选项（如24期免息）的出现，这些设备也变得越来越实惠。”

苹果仍然是高端市场无可争议的领导者，但与2022年相比，其市场份额有所下降。这主要归因于华为在Mate 60系列的推动下在中国市场的复苏。三星也凭借其S23和折叠系列赢得了市场份额。折叠屏手机也已成为高端市场的一个差异化因素。

排名前五的OEM在高端市场中的份额， 2022 vs 2023

就地区而言，2023年全球高端市场的大部分增长来自中国、西欧、印度以及中东和非洲（MEA）地区。事实上，中国、印度、中东和非洲以及拉丁美洲预计将创下高端市场销售新纪录，其中印度是全球增长最快的的高端市场。

在高端市场内部，推动增长的正是超高端细分市场。1000美元及以上的价位段在2023年占据了三分之一以上的高端市场总销量。

总体而言，高端市场的增速可能将会继续超过全球智能手机市场。能够实现差异化，更重要的是建立强大品牌形象的手机厂商将从这一细分市场的增长中受益。