data.ai 发布了 2023 年 12 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 12 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单前十变化不大，字节跳动、欢聚集团保持领跑，畅读科技、睿琪软件排名各上升 1 位。畅读科技短剧应用 MoboReels 延续上期的增长态势，帮助发行商环比收入增长 7.5% 。HiRead 本期营收环比提升 26.5%，主要得益于旗下小说应用 Hinovel 在美国与泰国市场的显著增长。其余排名提升明显的厂商包括挚文集团、小影科技、万兴科技以及点众科技。

约会社交软件的细分市场之争

本期发行商赤子城科技、挚文集团和百度旗下约会社交应用（依次为 SUGO、Tantan 和 GRAVITY）在均展示出不错的营收表现。在约会市场日益饱和的现状下，发行商深知必须依靠更加细化的市场攻坚策略才能分得一杯羹。例如，在国内已占据较大市场的 Tantan ，转而将用户相似度与本地化成本较低的台湾地区、印尼作为第二市场。SUGO 则在中东市场以 40% 的新用户增长与用户支出增长提高自己的影响力。一向在日本保持熟稔的百度，将 GRAVITY 打造成更加符合日本用户使用习惯的圈内社交网络，终于在近期获得了长线回报。可见，约会社交应用出海正在朝更加细分的市场渗透破局。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 12 月中国非游戏应用出海表现总结：内容为王，相关应用收入提升。本期非游戏应用出海收入榜单中， TikTok 霸主地位依旧无人撼动，BIGO LIVE 维稳第 2 。榜单前十上升较大的应用包括自拍与照片编辑应用 BeautyPlus 以及OTT应用 WeTV 。BeautyPlus 在圣诞节期间为多款应用内圣诞专属特效、字体以及模板造势，本月收入环比增长 11.4%，排名因此上升 4 位来到第 6 。WeTV 在以泰国、印尼为代表的东南亚市场扩张，依靠独家古偶剧集的明星效应以及持续投入的搜索关键词优化，收入排名成功提高 2 名。

榜单后半段排名提升明显的应用均是以文字视频内容为输出的产品。MoboReels 为短剧应用，本期收入增长 24% 来自新开辟的韩国市场，而美国依旧是用户支出份额最高的市场。依靠越来越多本土作者的内容贡献，Hinovel 与 Manobook 在美国市场继续保持着良好的增长势头。值得一提的是，两款阅读类应用仍然以购买阅读币最为主要变现来源，订阅仅占美国市场 12 月用户支出的不到 10% 。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。