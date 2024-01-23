腾讯旗下游戏开发商 Riot Games 今日发布新闻稿，宣布计划裁员 530 人，约占员工总数的 11%。

拳头表示，将为被裁员工提供至少 6 个月的工资补偿（老员工会有额外补偿），以及提供相当于每个人 2023 年年度绩效奖金 (APB) 目标 100% 的现金奖励（即便是去年刚入职），其他福利还包括：

健康福利：在 Riot 提供医疗保险的地区，离职员工在最后一天仍可享受公司提供的医疗保险。此外，拳头将提供额外补助，用于支付他们的健康福利（医疗、牙科和视觉保险），金额按离职补偿金的时长计算，并向上取整到整月。

游戏基金、健康基金等：离职员工未来可能会有计划支出，因此拳头将提供额外的 1000 美元（或当地等值货币）来支付这些和其他类型的费用。

股权：已经从单次归属 RSU 获得 Riot 股票的员工可以根据其条款保留这些股票。这也适用于其他已获得归属的权益（例如股票期权，或某些司法管辖区的现金结算 SAR）。如果未来出现回购机会，拳头也将允许这些前员工参与。持有双重授予股权的 Riot 员工，在退出时已满足基于服务的授予组件的条件的情况下，也能够在未来 12 个月内发生符合条件的流动性事件时合法行使他们的股权。

电脑：如果离职员工没有家用电脑，可以向 IT 部门要求提供一台笔记本电脑。此外，他们还可以留下现有的耳机、鼠标和键盘等外设。

职业支持：离职员工将立即获得为期 6 个月的就业帮助服务，包括职业指导、人脉拓展、简历撰写和修改等，以帮助他们顺利找到新工作。

Riot 援助计划：离职员工在离开 Riot 后的三个月内仍可以 24/7 访问 RAP，利润可以找拳头相关顾问来帮助他们解决情感、法律和财务问题。此外，全球多个地区将提供加强的员工援助计划（包括心理健康福利），具体将以当地人力资源业务合作伙伴根据实际情况提供的信息为准。

签证支持：对于持有工作签证的员工来说，拳头将为需要帮助的人提供支持，包括在可能的情况下让这些离职员工过渡到非工作签证，具体将由拳头全球流动团队和外部移民顾问去联系。

Riot 电子邮件：拳头将继续为受影响的员工提供有限时间的访问权（具体时间因地区而异），确保离职员工有时间来查看和取消任何可能与 Riot 电子邮件地址绑定的个人信息或账户。

拳头表示，过去几年里，其员工人数增加了一倍多，所以该公司将优先考虑《英雄联盟》《无畏契约》《云顶之弈》和《英雄联盟手游》，缩减《符文之地传说》（Legends of Runeterra）团队的规模（因为这款游戏的表现不达预期），并在《 班德尔城物语》（Bandle Tale: A League of Legends Story）之后停止 Riot Forge 游戏的开发工作。