据彭博社报道，苹果公司为了让汽车项目尽快落地，已经调整了研发策略和目标，转向更容易实现、不那么雄心勃勃的目标。

下调目标

消息称苹果对汽车项目抱有很高的期许，最初目标是设计一款具有完全自主功能的无人驾驶汽车，而现实推进过程中遇到了诸多挑战，目前转而求其次，目标开发一款功能相对较少的电动汽车。

彭博社报道称苹果公司目前已经放弃无人驾驶计划，最新目标是推出一款具备 Level 4 级别自动驾驶功能的汽车，可以在高速公路等有限场景下，接管驾驶工作。

Level 4：高度自动化，车辆在特定场景下可以完全自主驾驶，但在某些条件下仍需要驾驶员介入。

而苹果计划初期推出的汽车中，达到 Level 2+ 级别，这意味着汽车的智能程度足以保持在车道上行驶，并根据其他车辆的情况调整车速，但仅此而已。它是在帮助驾驶员，而不是取代驾驶员。

延后发布

苹果最初计划 2026 年发布汽车项目，其目前最新计划是在 2028 年推出。

报道指出 2028 年是苹果汽车项目的“关键时刻”。如果苹果在 2028 年还无法推出具备这一功能的电动汽车，高管们可能会“认真重新考虑该项目的存在”。

自 2014 年苹果汽车发布以来，该项目已经历了数次转变和演变。此前有消息称，苹果公司已经完全放弃了汽车项目，转而专注于自主系统，但现在看来，苹果公司仍在坚持推出完整的苹果品牌汽车的计划。