LG 推出未来 Alpha-Able 概念车和 Bon Voyage Camper

LG 在CES上推出了一些汽车相关产品，现在我们来看看 Alpha-able 移动概念。该概念被定位为“个性化数字洞穴”，围绕可变形、可探索和可放松的主题构建。首先，LG认为未来的内饰应该能够“在物理上进行改造以适应不同的情况或目的；变成一家吃饭的餐厅、一间工作的办公室，甚至是一个车轮上的电影院。”为了实现这一目标，该概念配备了透明、灵活和可卷曲的显示器，具有多种外形尺寸。该公司还利用了家电技术，但他们没有详细说明。

除了 Alpha-able 之外，LG 还推出了新的 Bon Voyage。它现在的大小相当于一辆小型露营车，长 12.4 英尺（3.8 米）、宽 6.6 英尺（2 米）、高 7.2 英尺（2.2 米）。它被宣传为“定制的生活空间，旨在将家居生活质量延伸到大自然中”。因此，它具有一个大的上部隔间，可以配备一张床。该型号还可配备冰箱、净水器和电炉。

法雷奥展示无线电动汽车充电解决方案Ineez Air Charging

法国汽车供应商法雷奥在 CES 2024 上展示 Ineez Air Charging。具有V2G功能的无线充电解决方案适用于所有公共和私人充电地点。据该公司称，Ineez Air Charging 与全球任何壁箱、所有电网（1 相或 3 相）以及所有电动汽车（400 伏和 800 伏电池）兼容。据称，它也是唯一使用 3kHz 左右超低工作频率的无线充电解决方案，“提供独特、更轻（其他系统重量的 50%）和更简单的充电体验。它依靠简化的硬件来让所有人都能负担得起，同时保持从电网到电池的高效率超过 90%。”

该无线充电解决方案还为 7 至 22 kW 的任何目标电源解决方案提供车辆到电网功能 (V2G)。此外，它可以插入现有的壁箱并直接连接到电网。因此，Ineez Air Charging 可以在公共场所使用，例如购物中心或路边停车场，也可以在家里进行私人充电。法雷奥表示，无线电动汽车充电技术甚至“为自动驾驶汽车在感应充电区域自行充电的未来做好了准备”。它拥有超过 25 项硬件、软件和机电一体化设计专利。

宾尼法利纳设计的豪华房车，可扩建成迷你豪宅

在过去的几年里，随着越来越多的人发现脱离电网生活的美好，休闲车的受欢迎程度一直在上升。顺应这一趋势，AC Future 推出了 eTH——由宾尼法利纳 (Pininfarina)设计的全电动概念车，其墙壁可扩展，可将其转变为豪华的起居区和移动工作空间。AC Future eTH 代表“电力变压器之家”，这是描述电动汽车本质的好方法。四四方方的外观采用简洁而现代的风格，配有细长的 LED 灯和公共汽车式的温室。亮点是向外延伸的可移动侧墙和后墙，使内部面积扩大至 400 平方英尺（37 平方米）。这与欧洲小型公寓的大小大致相同，可以作为渴望冒险的家庭的第二个家，也可以作为数字游牧者的移动办公室。

室内看起来现代而豪华，舒适的客厅、厨房区、卧室和浴室配有可折叠和模块化的家具。此外，由于可伸缩方向盘和旋转座椅，仪表板可以转变为工作空间。

在设计AC Future eTH时，团队非常重视“可持续生活”。在这种情况下，屋顶上的可伸缩太阳能电池板可以产生 25 kWh 的“清洁”能源，在一个可能很大的电池组的帮助下，允许电动汽车脱离电网长达 7 天。同时，“大气水发生器”系统收集空气中的水分，每天可供应多达50升的洁净水。该电动汽车配备了星链，这意味着乘员可以在世界各地几乎任何地方访问互联网以进行工作和娱乐。它还配备了在行驶时的“尖端”驾驶员辅助系统。不幸的是，该公司没有透露全电动动力系统的规格、续航里程以及 eTH 的尺寸。

Here 展示电动汽车数字剩余里程预测系统

地图和导航提供商 Here 希望帮助电动汽车制造商做出更准确的行驶里程预测。现已公布的“Here EV Range Factors”系统旨在整合众多数值，以便更准确地预测剩余里程。

正如 Here 在拉斯维加斯 CES 上首次推出“Here EV Range Factors”时所宣布的那样，汽车制造商应该能够通过“提高车辆行驶里程预测的准确性和可靠性”来使用该系统，并进一步缓解客户的里程焦虑。这是因为，根据Here的说法，当前的系统“主要基于之前行程的历史数据，没有考虑驾驶员行程期间可能发生或可能不发生的实时和预测效应”。换句话说，范围计算中的一些动态因素没有被充分捕捉，导致预测不准确。

未来，精确地图将在 60 个国家使用，“帮助车辆了解即将到来的道路海拔、坡度、曲率和粗糙度的变化”。预测的外部温度和道路表面温度的数据也应该反映在更准确的结果中。此外，还将考虑到接近路面的风速和风向的预测。温度和风力覆盖范围最初并未计划覆盖所有 60 个国家，而主要覆盖欧洲和北美。

Pebble Flow纯电动智能房车

从轻松自粘的“神奇挂钩”和内部 270 度全景，到空气动力学设计和让旅行者在脱离电网长达 7 天的情况下工作的电动汽车电池，Pebble 的全功电动房车能有很多值得喜爱的地方。

据该公司称，它配备了世界上第一个双电机主动推进辅助系统，该系统通过使其更具空气动力学特性以及更容易、更安全的牵引来自动最大化车辆的行驶里程。

它最多可容纳四人，并为所有电器（全尺寸冰箱、可移动电磁炉和四合一对流微波炉）供电，而屋顶太阳能电池板允许车辆在阳光直射下自行充电。该车辆可以在家中或公共充电站和露营地充电，数字游牧者会喜欢 Starlink 兼容性。

Flow 尺寸为 25 英尺长、7 英尺 6 英寸宽、8 英尺 8 英寸高，满载时重 6,200 磅。套餐价格从标准配置的 109,000 美元到 Magic Pack 的 125,000 美元不等。