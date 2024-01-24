1月24日，瑞凝生物宣布成功完成近亿元人民币B轮融资。本轮融资由鼎心资本领投，并得到老股东启明创投、国信创新股权的超额认购，华兴资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于推进首款产品的注册申报及市场推广，加速多条产品线的临床试验并开拓创新产品线。

瑞凝生物为国际领先的医用水凝胶技术平台，打造全球First/Best-In-Class的丰富产品管线，为亟需解决的临床需求提供肿瘤放疗防护、肿瘤栓塞和组织填充等系统性解决方案，以最领先的临床进度服务于放疗科、妇科、泌尿外科、消化外科等多科室。

瑞凝生物的国内首款放疗防护水凝胶Respacio宫颈癌适应症注册临床试验已完成临床随访，进展属全球首位。这也标志着公司产品正式迈入注册申报及商业化的新阶段，有望成为宫颈癌治疗领域的全球首款放疗防护产品。同时， Respacio前列腺癌适应症也已完成数十例患者入组、胰腺癌适应症已正式启动临床试验，产品未来将助力放疗手段更有效、精准地解决恶性肿瘤疾病。

关于本轮融资，瑞凝生物创始人潘震博士表示：“非常感谢新老股东对公司的认可和支持，同时也感谢华兴资本在本轮融资中的鼎力协助。多年来，公司深耕医用水凝胶的研发及产业转化，开发出多款全球、国内首创型医疗器械产品，很欣慰地看到产品逐步在临床上造福越来越多诸如宫颈癌、前列腺癌、胰腺癌、肝癌等肿瘤患者。我们始终为患者在临床的真实需求着想，这也是瑞凝团队栉风沐雨、孜孜不倦中前行的原动力，希望瑞凝生物创新材料技术能不断为国家肿瘤疾病的防治贡献攻坚力量。”

鼎心资本合伙人邓宁先生表示：“鼎心资本一直围绕‘未被满足的重大临床需求’，持续支持自主创新的平台型医疗企业。放射性直肠损伤是盆腔肿瘤放疗后最主要的并发症，严重影响患者生存质量，且之前无有效解决方案。放疗防护水凝胶为放射性直肠损伤预防提供了新解决方案，市场潜力巨大。瑞凝生物全球首款用于宫颈癌放疗防护隔离水凝胶填补了国内放疗防护水凝胶领域的空白。我们很高兴领投瑞凝生物，看好公司多年积累形成的生物材料平台型技术以及创始团队清晰的目标规划和强有力的执行力。我们期待瑞凝生物的产品能够早日上市，造福广大患者。”

启明创投执行董事毛硕先生表示：“瑞凝生物另辟蹊径开发了独有的、全球创新的PEG水凝胶平台，并依托此技术平台开发了多款创新型三类医疗器械，已延展了丰富的产品管线。公司团队执行力强，高效完成各项里程碑计划，并致力于推动创新生物材料技术在临床及医疗领域的应用。我们非常看好生物医用材料的发展前景，并很高兴能够携手公司团队一同推动行业的发展。”

国信创新股权表示：“瑞凝生物作为前沿的生物医用材料平台型企业，核心团队已在医用水凝胶领域深耕多年，拥有自主核心技术，执行力高效，产品具备较强的创新性且进度全球领先。中国生物材料产业是一个拥有巨大潜力的蓝海领域，期待瑞凝生物能够为中国生物材料的发展做出自己的贡献，我们对公司未来的发展充满信心。我们也将持续为瑞凝生物这类优秀的企业赋能，填补临床需求，惠及患者群体。”

华兴资本医疗与生命科技事业部董事总经理蒋佳佳女士表示：“瑞凝生物为中国医用水凝胶和生物材料的领航者，已构筑了极具差异化的创新型材料平台，并不断开发出针对中国和世界的难治癌症的创新器械产品，以解决目前未满足的临床需求。作为瑞凝生物的合作伙伴，华兴资本有幸参与了公司发展的里程碑，并将继续帮助公司缔造佳绩。”