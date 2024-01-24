据韩媒 mk 报道，三星表示暂不考虑未来 Galaxy AI 是否收费这一问题，而是专注于让更多用户体验到 AI 功能。

在 1 月 18 日的 Galaxy Unpacked 发布会上，三星发布了以即时翻译为代表的 Galaxy AI 系列功能。不过根据此前消息，三星在官方新闻稿的脚注部分提到“直到 2025 年底 Galaxy AI 功能将在受到支持的三星 Galaxy 设备上免费提供”，并未承诺 2026 年后继续免费提供这些功能。这一模糊的表达引起了部分消费者的关注和担忧。

三星电子 MX 部门负责人就这一关切进行了回应，表示三星今年不会考虑将 Galaxy AI 业务货币化的问题，而是专注让更多用户体验到 AI 功能。

不过，这位负责人也同时表示，等到有用户愿为更高性能付费时，AI 功能收费问题将再次进入考虑范畴。

三星去年曾考虑在韩针对 Samsung Pay 功能向合作银行收费，但最终在 Apple Pay 进入韩国市场的背景下决定续签免费合作合同。一位业内人士认为，未来 Galaxy AI 可能也会走向类似情况：未来两年智能手机业界将普及 AI，从 2026 年开始对 Galaxy AI 收费并不容易。